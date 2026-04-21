Cum și-a construit China „fortăreața energetică” și a redus dependența de petrol

De peste un deceniu, conducerea de la Beijing a urmărit un obiectiv clar: reducerea dependenței de energie importată. Sub direcția lui Xi Jinping, China a investit masiv în energie regenerabilă, infrastructură și noi surse de aprovizionare. Rezultatul este un sistem energetic diversificat, capabil să reziste mai bine șocurilor externe, precum actuala criză globală a petrolului, scrie CNN.

Energie din toate direcțiile

China a construit o rețea complexă de securitate energetică. Pe lângă importuri din Rusia, Asia Centrală și Myanmar, Beijingul a dezvoltat conducte terestre pentru a reduce dependența de rutele maritime vulnerabile. În paralel, țara a accelerat producția internă de energie. Totodată, a acumulat rezerve strategice importante de petrol, estimate la câteva luni de consum. Un pilon central al strategiei îl reprezintă energia regenerabilă. China este lider global în producția de energie eoliană și solară, având o capacitate de trei ori mai mare decât următoarele mari economii combinate. De asemenea, dezvoltarea vehiculelor electrice a redus semnificativ consumul de petrol, acestea reprezentând peste jumătate din vânzările de mașini noi.

China – încă dependentă de combustibili fosili

Cu toate acestea, China nu a renunțat la combustibilii tradiționali. Cărbunele rămâne o componentă majoră a mixului energetic, iar producția internă de petrol și gaze continuă să crească. În ciuda progreselor, țara încă importă aproximativ 70% din necesarul de petrol și 40% din gazele naturale. Blocarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz a afectat puternic piețele globale, însă China a fost relativ protejată datorită rezervelor și diversificării surselor. Chiar și așa, creșterea prețurilor la combustibili a dus la costuri mai mari pentru transport și industrie, iar autoritățile au intervenit pentru a limita impactul asupra economiei.

Un model care atrage atenția

În contextul crizei, strategia Chinei începe să fie privită ca un model de urmat. Exporturile de tehnologii verzi – inclusiv baterii și vehicule electrice – au crescut semnificativ. În acest moment, tot mai multe țări analizează soluții similare pentru a-și asigura independența energetică. Pentru Beijing, actuala criză confirmă direcția adoptată: o economie mai puțin dependentă de petrol și mai bine pregătită pentru un viitor incert.