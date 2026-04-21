România a finalizat tranzacția de preluare a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Ciprian Șerban: „O investiție strategică cu miză regională și europeană”

„Mă bucur că am reușit să finalizăm tranzacția de preluare a operatorului Portului Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, o investiție strategică pentru România, cu miză regională și europeană”, a transmis ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, achiziția este necesară în contextul competiției dintre Portul Constanța și alte porturi din bazinul Mării Negre și din UE, dar și în contextul extinderii hinterland-ului Portului Constanța și transformării lui într-un lider de piață pentru zona Centrală și de Sud-Est a Europei.

Ciprian Șerban a subliniat că rolul strategic al portului Giurgiulești a crescut, inclusiv în perspectiva reconstrucției Ucrainei.

Ministerul Transporturilor a fost implicat în procesul de preluare, furnizând analize și evaluări de risc, precum și o viziune privind impactul pe termen lung al investiției, a precizat Ciprian Șerban.

Investiții și rol strategic în regiune

„Prin preluarea acestuia, România își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea Portului Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în noul context geopolitic și economic. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, în creșterea capacității portului și a importanței sale strategice în zonă”, a adăugat ministrul.

Ministrul a menționat posibile proiecte de infrastructură, precum o autostradă sau un drum expres între Galați și Giurgiulești.

„Ne dorim ca Giurgiuleștiul să devină complet integrat în rețelele de transport din regiune. Aceasta ar putea include, de exemplu, sprijinirea proiectelor de infrastructură externă, cum ar fi o autostradă sau un drum expres de la Galați la Giurgiulești (care leagă direct portul de rețeaua rutieră europeană) sau parteneriate cu Portul Galați (de peste Dunăre, în România) pentru a opera complementar. Astfel de măsuri ar integra mai strâns portul Giurgiulești în rețeaua regională de transport, amplificând rolul său de poartă de acces către UE pentru Moldova”, a mai spus Ciprian Șerban.