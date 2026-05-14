Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat modificarea schemei de ajutor de stat pentru achiziția de vehicule nepoluante.
Ciprian Șerban: „Schema de ajutor de stat a fost flexibilizată pentru a răspunde nevoilor reale ale mediului de afaceri"
Sursa foto: Ciprian Serban /Facebook
Nițu Maria
14 mai 2026, 10:44, Politic
Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, o serie de modificări la schema de ajutor de stat finanțată prin Fondul pentru Modernizare, destinată achiziției de vehicule cu emisii zero pentru transportul rutier, feroviar și maritim.

Potrivit acestuia, schimbările au fost făcute înainte de încheierea mandatului și scopul lor principal este de a răspunde mai bine nevoilor reale ale mediului de afaceri.

„Așa cum am promis, înainte de încheierea mandatului la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Schema de ajutor de stat, finanțată prin Fondul pentru Modernizare, pentru achiziția de vehicule cu emisii zero destinate transportului rutier și feroviar de marfă, precum și transportului maritim și pe căi navigabile interioare de pasageri și marfă a fost flexibilizată pentru a răspunde nevoilor reale ale mediului de afaceri”, a transmis Ciprian Șerban.

Fostul ministru a explicat că una dintre cele mai importante modificări vizează eliminarea obligației ca vehiculul care urmează să fie înlocuit să fie deja în proprietatea solicitantului în momentul depunerii cererii de finanțare.

„Am introdus o modificare esențială pentru operatorii economici, respectiv eliminarea obligativității ca vehiculul supus înlocuirii să fie deținut în proprietate la momentul depunerii cererii de finanțare. Astfel, solicitanții vor putea depune o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, urmând ca până la semnarea contractului de finanțare să prezinte noul certificat de înmatriculare”, a precizat acesta.

Potrivit lui Ciprian Șerban, schimbarea va permite accesul la finanțare și pentru firmele care folosesc vehicule în leasing, un sistem foarte utilizat în domeniul transporturilor.

„Prin această modificare, schema devine accesibilă inclusiv operatorilor de transport care utilizează vehicule în sistem leasing, o practică larg utilizată în sectorul transporturilor și care, până acum, limita accesul unor potențiali beneficiari la finanțare”, a mai transmis fostul ministru.

Acesta a precizat că modificarea a primit deja avizul Consiliului Concurenței.

„Mă bucur că modificarea schemei a primit avizul Consiliului Concurenței și sper ca aceasta să devină operațională cât mai curând, prin lansarea apelurilor de proiecte dedicate mediului de afaceri”, a scris Ciprian Șerban.

„Pe perioada exercitării mandatului la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, am urmărit ca Fondul pentru Modernizare să devină un instrument care generează investiții concrete și accesibile pentru economia reală”, a declarat acesta.

