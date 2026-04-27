Autostrăzi: fostul ministru al transporturilor spune că nu se pierd bani din PNRR, dar lucrările pot fi întârziate

Ciprian Șerban a declarat luni că România nu riscă să piardă bani din PNRR pentru proiectele de autostrăzi, însă a avertizat că pot apărea întârzieri din cauza modului în care sunt gestionate plățile către constructori.
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Maria Miron
27 apr. 2026, 15:56, Politic

La prezentarea bilanțului activității sale, fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii a explicat că tronsoanele care ridică semne de întrebare nu sunt finanțate din granturi, ci din împrumuturi, astfel că eventualele întârzieri nu ar duce automat la pierderea fondurilor europene.

„Acele capete care ridică anumite semne de întrebare sunt pe împrumut, nu pe grant. Deci ar trebui să nu pierdem niciun ban”, a spus fostul ministru.

El a atras însă atenția că ritmul lucrărilor depinde direct de fluxul plăților către companii.

„În momentul în care nu reușești să faci plata la timp pentru constructori, blochezi aproximativ 4.200 de firme care lucrează în lanț. Evident că, dacă sunt întârzieri la plată, vor fi întârzieri și în execuție”, a explicat acesta.

Întârzieri pe unele segmente

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, fostul ministru a admis că există riscuri de întârziere pe anumite segmente, inclusiv la tunelurile de pe Autostrada „Urșilor”, unde termenul de 31 august ar putea fi depășit.

În același timp, el a menționat că pe alte tronsoane lucrările avansează conform planului, inclusiv pe segmentul spre zona Neamț, în timp ce pentru tronsonul Neamț–Pașcani, finanțat din împrumuturi, întârzierile nu ar afecta accesul la fonduri europene.

Referitor la Autostrada A7 (Autostrada Moldovei), fostul ministru a declarat că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai în zona Bacăului.

Social democratul a subliniat că evoluția proiectelor depinde în mare măsură de modul în care actuala conducere a Ministerului Transporturilor va gestiona relația cu constructorii și va asigura plățile la timp.

Zece luni de mandat

Ciprian Șerban a preluat mandatul de ministru al Transporturilor la 23 iunie 2025, de la Sorin Grindeanu, și l-a încheiat la 23 aprilie 2026.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Val de cazuri de varicelă la adulți în 2026. De ce boala „copilăriei” a devenit un pericol letal la maturitate
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor