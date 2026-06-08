Europa se deschide pentru taxiurile fără șoferi. Unde vor apărea „robotaxiuri”

Taxiurile autonome, deja în plină expansiune în Statele Unite și China, apar în Europa, companii importante lansând teste în acest an în mai multe capitale, iar Uniunea Europeană urmează să apese pe accelerație, anunță AFP.

În China și Statele Unite, flotele private de „robotaxiuri” – mașini fără șofer încărcate cu senzori – s-au dublat în 2025, ajungând la 8.000 de vehicule în peste 20 de orașe mari, potrivit unui raport din mai al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Cu șapte ani întârziere, testele vor începe în sfârșit în toată Europa în lunile următoare. În Franța – unde nu sunt programate teste pentru moment – înaltul comisar pentru planificare, Clement Beaune, a criticat recent UE pentru că, în cuvintele sale, „a rămas în urmă”.

Europa testează „robotaxiurile” cu șoferi de siguranță

Reglementările europene prevăd că un „șofer de siguranță” trebuie să se afle la bordul vehiculului, cu mâinile în poală – așa cum a fost cazul în primele zile de testare în China și Statele Unite.

UE va accelera acum procesul prin adoptarea unui „platformă de testare”, o abordare simplificată a testării care va permite companiilor să evite obținerea aprobării pentru fiecare țară în parte. Miniștrii europeni ai transporturilor urmează să oficializeze decizia luni, a declarat pentru AFP Anne-Marie Idrac, înalta oficială a blocului comunitar pentru dezvoltarea vehiculelor autonome.

Londra, München, Madrid, Zagreb…

Primul test din Europa a început pe 8 aprilie în Croația, unde compania chineză Pony.ai – în parteneriat cu grupul american Uber și startup-ul croat Verne, susținută de producătorul auto Rimac – operează aproximativ 10 robotaxiuri în Zagreb.

La Londra, trei grupuri vor lansa teste în acest an: liderul mondial al robotaxiurilor Waymo, o filială a companiei-mamă Google, Alphabet; concurentul său Wayve, în parteneriat cu Uber; și compania chineză Apollo Go, o filială a gigantului tehnologic Baidu.

La Madrid, grupul chinez WeRide tocmai a anunțat un test cu Uber. Uber va implementa, de asemenea, robotaxiuri în München, folosind tehnologia companiei chineze Momenta.

În Elveția, Apollo a încheiat un parteneriat cu Poșta Elvețiană pentru un program pilot în estul țării. Producătorul auto italo-franco-american Stellantis și Pony.ai vor efectua un test în Luxemburg. Platformele de ride-hailing Uber, Lyft și Bolt colaborează adesea în astfel de proiecte. Waymo susține că are aproximativ 3.000 de taxiuri fără șofer răspândite în 12 orașe din SUA, un număr similar cu Apollo, ale cărui taxiuri sunt utilizate în 27 de orașe chinezești și în Dubai.

Pony.ai are 1.700 de vehicule și vizează 3.500 până la sfârșitul anului 2026, comparativ cu 1.000 pentru WeRide. În China, platforma de ride-hailing Didi și producătorul auto SAIC operează robotaxiuri în mai multe orașe mari. În Statele Unite, Tesla și Zoox, deținută de Amazon, s-au stabilit în mai multe orașe. Până în 2035, IEA prognozează că vor exista între 700.000 și trei milioane de robotaxiuri în 40 până la 80 de orașe mari.

Firma de consultanță BCG se așteaptă la trei milioane, inclusiv 850.000 în China și 350.000 în Statele Unite, dar doar 120.000 în Europa. Goldman Sachs pariază pe aproximativ șase milioane de vehicule pentru o piață de 415 miliarde de dolari.

Răscruce în siguranța transportului public

În Europa, reglementările stricte de siguranță și cultura puternică a transportului public au pus frână dezvoltării robotaxi, potrivit specialistului Herve de Treglode. Dar „Londra este pregătită, la fel și Madridul. Am putea vedea servicii comerciale până în 2027”, a spus el. „În SUA și China, nu fac șase luni de testare și apoi se opresc. Se lansează într-un cartier, elimină șoferul de siguranță, apoi lansează servicii comerciale cu investiții masive.” Un potențial obstacol: companiile vor să instaleze taxiuri fără șofer în zone urbane extrem de profitabile și dens populate; mulți politicieni le doresc în zonele suburbane și rurale, pentru a compensa lacunele din transportul public.

„Este momentul să venim cu o strategie”, a declarat luna trecută Laurence Debrincat de la autoritatea regională de transport din Paris, pledând pentru o abordare suburbană și rurală. Fondatorul firmei franceze de ridesharing Ecov, Thomas Matagne, a rezumat răscrucea cu care se confruntă factorii de decizie. „Ar trebui să lăsăm sectorul în seama pieței, cu riscul de a-l concentra în zone dens populate? Sau ar trebui guvernul să investească pentru a implementa (robotaxi) în interesul general?”