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Unde se află cel mai înalt refugiu montan din Europa și de ce oamenii de știință nu vor să plece de acolo

La 4.554 de metri, în cel mai înalt refugiu montan din Europa, o regină a petrecut noaptea în 1893. Astăzi, oamenii de știință refuză să plece de acolo.
Unde se află cel mai înalt refugiu montan din Europa și de ce oamenii de știință nu vor să plece de acolo
Andreea Tobias
16 iun. 2026, 15:58, Știrile zilei
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La 4.554 de metri altitudine, în Alpii Penini, Refugiul Margherita este cel mai înalt adăpost montan din Europa și una dintre cele mai înalte stații științifice funcționale din lume, conform as.com.

Refugiul Margherita se află pe vârful Punta Gnifetti, în masivul Monte Rosa, la granița dintre Italia și Elveția. Monte Rosa este cel mai extins masiv din Alpi.

Locul combină un refugiu alpin cu un laborator științific activ. De peste un secol găzduiește alpiniști și cercetători care studiază efectele altitudinii extreme asupra organismului uman.

Cum a fost construit la aproape 4.600 de metri

Proiectul a aparținut Clubului Alpin Italian. A decis în 1889 să ridice un refugiu și o stație științifică pe vârf. Structura a fost construită în vale, demontată și transportată bucată cu bucată folosind catâri și hamali.

Clădirea a fost reasamblată și inaugurată oficial în august 1893. La ceremonie a participat regina Margareta de Savoia, care a urcat până în vârf și a petrecut noaptea în noul refugiu. În onoarea ei, clădirea i-a primit numele.

Ce cercetări s-au realizat aici de-a lungul timpului

La sfârșitul secolului al XIX-lea, fiziologul italian Angelo Mosso a efectuat la Refugiul Margherita primele studii sistematice privind efectele altitudinii mari asupra corpului uman. Acele observații au pus bazele fiziologiei moderne de altitudine.

Cercetările continuă și astăzi. Oamenii de știință studiază adaptarea omului la aerul rarefiat, lipsa oxigenului și condițiile climatice extreme de la peste 4.500 de metri.

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