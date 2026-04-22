România cumpără 20 de rame electrice interregionale și 16 locomotive electrice. Pe ce rute vor circula

Ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban, a anunțat, miercuri, semnarea contractelor de finanțare pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale și 16 locomotive electrice, în cadrul unui program de modernizare a transportului feroviar.
Sursa foto: Facebook/Ciprian Șerban
Iulian Moşneagu
22 apr. 2026, 17:10, Economic

„Astăzi, am semnat contractele de finanțare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale și a 16 locomotive electrice, investiții majore prin care accelerăm modernizarea transportului feroviar din România și oferim cetățenilor servicii publice la standarde europene”, a scris Ciprian Șerban într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, noile trenuri vor fi introduse treptat în circulație încă din acest an, pe rute strategice care leagă principalele regiuni ale țării: Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov; Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova; Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Iași / Suceava; Galați – Brăila – Constanța – Mangalia, precum și București – Călărași.

Cele 16 locomotive electrice vor fi utilizate pe rute de lung parcurs, precum Timișoara – București – Constanța sau Iași/Suceava – București – Constanța, pentru a îmbunătăți conectivitatea națională.

Valoarea totală a investițiilor depășește 250 de milioane de euro, inclusiv TVA. Proiectele au fost inițial incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, însă au fost ulterior transferate către Fondul pentru Modernizare, unde beneficiază de finanțare integrală.

„Am asigurat astfel continuitatea unor investiții strategice și valorificarea integrală a oportunităților europene disponibile României. Investim în trenuri moderne, în legături mai rapide între orașe, în confort sporit pentru călători și într-un transport curat, sigur și eficient. Românii merită servicii feroviare de înaltă calitate, iar astăzi facem încă un pas concret pentru ca acest obiectiv să devină realitate”, a subliniat ministrul Transporturilor.

