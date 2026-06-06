KMG International: Nava SAFEEN ELONA nu figurează pe listele de sancțiuni internaționale

Grupul afirmă că respectarea regimurilor internaționale de sancțiuni reprezintă un principiu fundamental al operațiunilor sale și că aplică proceduri de verificare prealabilă pentru toate entitățile, tranzacțiile, încărcăturile și navele implicate în lanțul de aprovizionare.

Precizările vin după ce au apărut informații în presă că nava ar fi fost ținta unei operațiuni ucrainene în Marea Neagră și că aceasta ar fi fost inclusă de autoritățile de la Kiev pe lista navelor considerate parte a „flotei fantomă” utilizate de Rusia pentru exportul de produse petroliere.

KMG International: Nava SAFEEN ELONA a fost supusă procedurilor obligatorii de verificare a conformității

Potrivit KMG International, nava SAFEEN ELONA, proprietarii înregistrați și operatorii acesteia au fost verificați înainte ca nava să fie acceptată pentru operare, prin sisteme specializate și baze de date actualizate.

Compania precizează că întreaga documentație aferentă încărcăturii, inclusiv documentele privind originea acesteia, a fost transmisă și analizată de autoritățile competente, în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile.

Rafinăria Petromidia procesează în principal țiței din Kazahstan, țară care, potrivit companiei, acoperă peste 60% din necesarul național de rafinare al României. Unitatea de la Năvodari primește, de asemenea, în funcție de disponibilitate, cantități de țiței din Azerbaidjan, Libia și Guyana.

KMG International arată că toate transporturile sunt însoțite de documente puse la dispoziția autorităților române și europene.

Grupul transmite că își desfășoară activitatea „cu deplină transparență” și în cooperare cu autoritățile române și europene și afirmă că nu ar întreprinde activități care ar putea afecta obligațiile sale legale, reputația sau poziția pe piața energetică regională.

Compania încurajează părțile interesate să se bazeze pe informații verificate și oficiale și pe evaluările autorităților competente, evitând speculațiile sau presupunerile nesusținute de dovezi obiective.

KazMunayGas și KMG International sunt investitori strategici de lungă durată în România, cu activități în sectorul energetic și contribuții la aprovizionarea pieței cu produse petroliere, se mai arată în comunicat.