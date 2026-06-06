O afacere românească iese din Ungaria. Lockerele Easybox vor fi demontate și readuse în România

Sameday, parte a grupului românesc eMAG, își retrage operațiunile de pe piața ungară. Compania își închide treptat firma locală, Delivery Solutions Zrt., și concediază angajații, scrie Hungary Today.

Inițial, eMAG intenționa să vândă divizia Sameday din Ungaria către Express One, companie deținută de Poșta Austriacă. Acordul fusese anunțat în primăvară.

Tranzacția a fost însă blocată de fostul guvern, invocând reglementările stricte privind investițiile străine directe.

În aceste condiții, Sameday a decis să se retragă complet de pe piață, fără să mai aștepte clarificarea regulilor.

Rețeaua nu va fi preluată de alt operator

Potrivit sursei citate, compania nu va transfera infrastructura către o altă firmă.

Proprietarul român va demonta efectiv rețeaua Easybox, care cuprinde peste o mie de lockere, și o va elimina din Ungaria.

Retragerea va avea loc treptat, conform unui plan stabilit și în acord cu legislația muncii. Angajaților li s-a promis sprijin peste nivelul minim prevăzut de lege.

Conform informațiilor din piață, Sameday își va înceta complet activitatea în Ungaria până la începutul toamnei, cel mai probabil în luna septembrie.