Prima pagină » Știrile zilei » O afacere românească iese din Ungaria. Lockerele Easybox vor fi demontate și readuse în România

O afacere românească iese din Ungaria. Lockerele Easybox vor fi demontate și readuse în România

Serviciul de curierat Sameday și rețeaua de lockere Easybox vor dispărea complet din Ungaria până la începutul toamnei, potrivit Index.
O afacere românească iese din Ungaria. Lockerele Easybox vor fi demontate și readuse în România
Foto: Sameday
Mădălina Dinu
06 iun. 2026, 14:25, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sameday, parte a grupului românesc eMAG, își retrage operațiunile de pe piața ungară. Compania își închide treptat firma locală, Delivery Solutions Zrt., și concediază angajații, scrie Hungary Today.

Inițial, eMAG intenționa să vândă divizia Sameday din Ungaria către Express One, companie deținută de Poșta Austriacă. Acordul fusese anunțat în primăvară.

Tranzacția a fost însă blocată de fostul guvern, invocând reglementările stricte privind investițiile străine directe.

În aceste condiții, Sameday a decis să se retragă complet de pe piață, fără să mai aștepte clarificarea regulilor.

Rețeaua nu va fi preluată de alt operator

Potrivit sursei citate, compania nu va transfera infrastructura către o altă firmă.

Proprietarul român va demonta efectiv rețeaua Easybox, care cuprinde peste o mie de lockere, și o va elimina din Ungaria.

Retragerea va avea loc treptat, conform unui plan stabilit și în acord cu legislația muncii. Angajaților li s-a promis sprijin peste nivelul minim prevăzut de lege.

Conform informațiilor din piață, Sameday își va înceta complet activitatea în Ungaria până la începutul toamnei, cel mai probabil în luna septembrie.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia