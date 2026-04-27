Ciprian Șerban, întrebat de scumpirarea tarifelor la metrou pe final de mandat: Ghinion

Fostul ministru al Transporturilor Ciprian Șerban spune că este „ghinionul lui” că a avut de semnat pe final de mandat ordinul care vizează creșterea prețurilor la călătoria cu metroul.
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Cosmin Pirv
27 apr. 2026, 15:29, Economic

Fostul ministru al Transporturilor Ciprian Șerban a fost întrebat luni de ce a semnat acest ordin pe final de mandat.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață, ghinionul meu pe final meu de mandat. De ce? Pentru că acolo aveam o decizie și o asumare a Consiliului de Administrație și a Consiliului de la Metrorex”, a răspuns Ciprian Șerban.

Întrebat dacă se paote reveni asupra deciziei, el a spus: „Am încercat tot felul de discuții cu dânșii, am încercat tot felul de variante să nu ajungem la această creștere. Nu se poate reveni la ea. Era cumva atributul meu să semnez acel ordin pentru că a urmat toți pașii în minister, ajungând la mine la mapă, trebuia asemnat”.

Fostul ministru al Transporturilor spune că ministerul a trimis la Metrorex și Corpul de control „pentru că sunt anumite cheltuieli din punctul meu de vedere nejustificate”. Rezultatele acestor verificări vor fi prezentate ulterior, a mai spus Ciprian Șerban.

De la 1 mai, o călătorie cu metroul în București va costa 7 lei, față de 5 lei în prezent, după ce majorarea tarifelor a fost solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex și aprobată de ministerul Transporturilor. Scumpirile vizează și abonamentele.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Val de cazuri de varicelă la adulți în 2026. De ce boala „copilăriei” a devenit un pericol letal la maturitate
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor