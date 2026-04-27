Ciprian Șerban, întrebat de scumpirarea tarifelor la metrou pe final de mandat: Ghinion

Fostul ministru al Transporturilor Ciprian Șerban a fost întrebat luni de ce a semnat acest ordin pe final de mandat.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață, ghinionul meu pe final meu de mandat. De ce? Pentru că acolo aveam o decizie și o asumare a Consiliului de Administrație și a Consiliului de la Metrorex”, a răspuns Ciprian Șerban.

Întrebat dacă se paote reveni asupra deciziei, el a spus: „Am încercat tot felul de discuții cu dânșii, am încercat tot felul de variante să nu ajungem la această creștere. Nu se poate reveni la ea. Era cumva atributul meu să semnez acel ordin pentru că a urmat toți pașii în minister, ajungând la mine la mapă, trebuia asemnat”.

Fostul ministru al Transporturilor spune că ministerul a trimis la Metrorex și Corpul de control „pentru că sunt anumite cheltuieli din punctul meu de vedere nejustificate”. Rezultatele acestor verificări vor fi prezentate ulterior, a mai spus Ciprian Șerban.

De la 1 mai, o călătorie cu metroul în București va costa 7 lei, față de 5 lei în prezent, după ce majorarea tarifelor a fost solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex și aprobată de ministerul Transporturilor. Scumpirile vizează și abonamentele.