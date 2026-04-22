Prima pagină » Social » Oficial! Metrorex scumpește tarifele la metrou de la 1 mai. Noua grilă de prețuri a fost aprobată

Oficial! Metrorex scumpește tarifele la metrou de la 1 mai. Noua grilă de prețuri a fost aprobată

De la 1 mai, o călătorie cu metroul în București va costa 7 lei, față de 5 lei în prezent, după ce majorarea tarifelor a fost solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex și aprobată azi de ministerul Transporturilor. Scumpirile vizează și abonamentele.
Oficial! Metrorex scumpește tarifele la metrou de la 1 mai. Noua grilă de prețuri a fost aprobată
Sursa foto: Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
22 apr. 2026, 19:07, Social

O călătorie cu metroul în București va costa 7 lei, față de 5 lei. Abonamentul lunar va costa 140 de lei, față de 100 de lei în prezent, iar cartela valabilă 24 de ore va ajunge la 18 lei, de la 9 lei. Totodată, abonamentul de 24 de ore va crește de la 12 la 18 lei, cel săptămânal de la 45 la 60 de lei, abonamentul pe 6 luni de la 500 la 700 de lei, iar cel anual de la 900 la 1.300 de lei.

Elevii şi studenţii vor beneficia în continuare de gratuitate, respectiv reducerea de 90%.

Prin noua majorare, prețul unei călătorii cu metroul în București va depăși tarifele practicate în unele capitale din regiune, precum Budapesta sau Varșovia. De la 1 mai, un bilet standard în Capitală va costa aproximativ 1,40 euro, rămânând totuși sub nivelul din multe capitale vest-europene, unde prețul unui bilet include, de regulă, mai multe opțiuni de transport sau valabilitate extinsă.

Noua grilă tarifară vine după precedenta majorare, aplicată la 1 ianuarie 2025. Atunci, prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei, iar cartela cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 de lei.

Scumpirile vin în ciuda protestelor

Opoziția față de noile tarife s-a coagulat în jurul unei petiții care cere o strategie integrată de transport la nivelul Capitalei. Potrivit inițiatorilor, scumpirea metroului contrazice tendința marilor orașe de a reduce dependența de combustibili fosili și de mașina personală, într-un moment în care transportul public ar trebui încurajat, nu descurajat.

„Prin această decizie mergem împotriva trendului global de a scăpa de dependență de combustibili și de mașina individuală în marile noastre orașe. (…) Dacă scumpesc prețul unei călătorii cu metroul, practic cea mai eficientă metodă de a te deplasa în București, autoritățile nu fac decât să trimită și mai mulți cetățeni către automobilele individuale, fapt care creează mai multe cozi în trafic, mai multă poluare și mai mulți nervi pentru cei care au mașină/își permit să meargă cu mașina individuală”, se arata în textul petiției inițiate de partidul SENS pe platforma Declic.

Semnatarii atrageau atenția și asupra impactului social al deciziei, susținând că majorarea îi afectează în special pe cei cu venituri mici.

„Iar pentru cei vulnerabili, care nu se pune problema să dețină o mașină, 2 lei în plus per călătorie, mai ales în contextul în care s-a mai scumpit o dată prețul unei călătorii, nu ar face decât să le facă viața și mai grea”, se mai arata în petiție.

Și analistul economic Adrian Negrescu cataloghează drept „controversată” decizia Metrorex de a scumpi călătoriile cu metroul. Acesta consideră că este vorba despre „o scumpire succesivă fără precedent pe piața transporturilor de călători din România”.

Analistul spune că scumpirea nu este justificată de îmbunătățirea serviciilor, care rămân slabe (aglomerate, vechi, cu întârzieri).

Cum explica Metrorex propunerea de scumpire

Creşterea tarifelor vine în contextul situaţiei bugetare a ţării, explicau recent șefii Metrorex.

„Deficitiul bugetar nu i-a permis ministrului de Finanţe să aloce suma pe care statul s-a obligat să o aloce Metrorexului pentru compensaţie şi buna funcţionare în siguranţă a metroului. Au alocat doar 740 (n.r. milioane de lei), undeva la 60%”, a declarat Marian Artimon, sindicalist Metrorex.

