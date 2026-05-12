Prima pagină » Tehnologie » Cât costă noua versiune WhatsApp Plus și ce funcții nu vei mai găsi în varianta gratuită

Cât costă noua versiune WhatsApp Plus și ce funcții nu vei mai găsi în varianta gratuită

WhatsApp a lansat oficial WhatsApp Plus pentru utilizatorii de iOS. Abonamentul costă 2,49 euro pe lună în Europa și introduce opțiuni extinse de personalizare. Funcțiile de bază rămân gratuite pentru toți utilizatorii.
Cât costă noua versiune WhatsApp Plus și ce funcții nu vei mai găsi în varianta gratuită
Andreea Tobias
12 mai 2026, 09:12, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

WhatsApp Plus este un abonament opțional, lansat după o perioadă de testare beta. Serviciul este disponibil treptat pentru publicul larg din SUA.

Abonamentul este rezervat exclusiv utilizatorilor privați. Conturile Business nu au acces la această versiune, notează Adnkronos.

Mesageria, apelurile și criptarea end-to-end rămân gratuite pentru toți utilizatorii.

Ce schimbări aduce abonamentul WhatsApp Plus

Cea mai vizibilă schimbare este posibilitatea de a modifica aspectul aplicației. Abonații pot alege dintre 18 nuanțe cromatice diferite pentru meniuri și interfață.

Verdele clasic WhatsApp poate fi înlocuit cu orice altă culoare din paleta disponibilă.

Aplicația oferă și 14 pictograme alternative pentru ecranul de start. Variantele disponibile merg de la design minimalist la versiuni artistice sau strălucitoare.

Stickere, tonuri și chat-uri fixate

Planul Plus include pachete exclusive de stickere animate. Animațiile sunt vizibile pe tot ecranul, chiar și pentru destinatarii fără abonament.

Limita de conversații fixate în partea de sus crește de la trei la douăzeci. Acest lucru permite acces rapid la cele mai importante contacte.

Abonații primesc și zece tonuri de apel noi. Temele și notificările pot fi configurate simultan pentru toate conversațiile.

Cât costă WhatsApp Plus în Europa

În Europa, abonamentul costă 2,49 euro pe lună. Unele piețe beneficiază de o perioadă de încercare gratuită.

Durata perioadei de probă variază în funcție de țară.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Avocatul Toni Neacșu, convins că CCR va declara neconstituțională OUG dată de Guvernul Bolojan după demitere: „Este un abuz grosolan”
Gandul
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Explozie a cazurilor de violență domestică în România. Județele în care sunt monitorizați electronic cei mai mulți agresori
Libertatea
Zodia care va avea probleme medicale cronice în luna mai 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor