Meta testează Instagram Plus, un abonament premium cu funcții exclusive pentru utilizatorii obișnuiți

Inițiativa vine la două luni după ce compania anunțase intenția de a experimenta noi modele de abonamente pe Instagram, Facebook și WhatsApp, într-un context de diversificare a surselor de venit.

Ce oferă ambonamentul

Noul abonament Instagram Plus le oferă utilizatorilor acces la o serie de funcții premium concentrate în special pe Stories. Printre cele mai discutate opțiuni se numără posibilitatea de a vizualiza un Story fără ca autorul să fie notificat. De asemenea, abonații pot vedea câte persoane le-au revăzut propriile Stories, o funcție indisponibilă până acum utilizatorilor standard.

Tot în cadrul Instagram Plus, utilizatorii pot crea un număr nelimitat de liste de audiență pentru Stories, extinzând conceptul de „Close Friends”. Astfel, distribuirea conținutului devine mai personalizată, permițând selectarea mai multor grupuri distincte de urmăritori.

Abonamentul Instagram Plus permite și extinderea duratei unui Story cu încă 24 de ore, precum și evidențierea acestuia o dată pe săptămână, prin aducerea lui în fața listei de Stories a urmăritorilor. În plus, utilizatorii pot trimite „Superlike-uri” animate și pot căuta rapid în lista celor care le-au vizualizat Story-ul.

Instagram Plus, testat în mai multe țări

Deși Meta nu a comunicat oficial lista completă a țărilor, informații apărute pe rețelele sociale indică faptul că Instagram Plus este testat în Mexic, Japonia și Filipine. Prețurile diferă în funcție de piață, pornind de la aproximativ 1 dolar pe lună în Filipine și ajungând la puțin peste 2 dolari în Mexic și Japonia.

Meta subliniază că Instagram Plus este diferit de Meta Verified, abonamentul destinat creatorilor de conținut și companiilor. Noul serviciu este orientat către utilizatorii obișnuiți, însă reacțiile inițiale sunt mixte, mulți invocând oboseala față de numărul tot mai mare de abonamente digitale.

Cu toate acestea, exemple precum Snapchat și X arată că există o piață pentru astfel de servicii, Snapchat+ depășind recent 25 de milioane de abonați. Meta a anunțat că va continua testele înainte de o eventuală lansare globală.