Canada ia în considerare „foarte serios” interzicerea rețelelor de socializare pentru copii

Ministrul Culturii din Canada spune că guvernul analizează vârsta minimă necesară pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de siguranța online.
Sursa: Pexels
Laura Buciu
17 apr. 2026, 11:28, Știri externe

Canada ia în considerare „foarte serios” restricționarea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, potrivit unui raport citat de Anadolu.

Canadian Press a relatat că ministrul Culturii, Marc Miller, a vorbit la întâlnirea Partidului Liberal de la Montreal, weekendul trecut, unde delegații au votat în favoarea stabilirii vârstei minime de 16 ani pentru a deține un cont de socializare.

Deși măsura nu are nicio greutate juridică, ea reflectă impulsul tot mai mare din cadrul partidului de a lua măsuri.

Observând că o interdicție ar putea servi drept un pas semnificativ, Miller a avertizat că aceasta nu va aborda provocările mai ample reprezentate de daunele online în sine.

Guvernul federal lucrează deja la introducerea unui proiect de lege privind daunele online și a format un grup consultativ de experți pentru a ajuta la conturarea acestei legislații.

Miller a declarat că grupului i se va cere, de asemenea, să se pronunțe asupra faptului dacă regulile ar trebui extinse la chatboții cu inteligență artificială, deși nu a fost luată nicio decizie fermă în acest sens.

Modelul european

Un număr tot mai mare de țări europene iau, de asemenea, măsuri pentru a limita accesul minorilor la rețelele de socializare, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la efectul platformelor online asupra sănătății mintale și bunăstării tinerilor.

Australia a introdus anul trecut ceea ce este considerată pe scară largă ca fiind prima interdicție națională a rețelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani, interdicție care a inclus platforme precum Instagram, TikTok și Snapchat.

În contextul în care Canada se înclină spre aliații săi europeni, măsura pare să vizeze și elaborarea propriei abordări.

