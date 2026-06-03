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Controversă medicală. Ce au spus medicii despre un copil căruia îi curge sânge din ochi, urechi și nas

O controversă medicală a fost provocată de un copil căruia îi curge sânge din ochi, urechi și nas. Incidentul s-a produs în India. Medicii s-au chinuit să ofere o explicație și un tratament, iar în final au oferit un diagnostic extrem de rar.
Controversă medicală. Ce au spus medicii despre un copil căruia îi curge sânge din ochi, urechi și nas
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 iun. 2026, 16:39, Ştiinţă-Sănătate
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Controversa medicală a fost provocată de un copil de 11 ani din India, potrivit Live Science. Părinții băiatului l-au dus la spital după ce pacientul a avut mai multe episoade de sângerare din ochi, nas și urechi. Episoadele, care avuseseră loc timp de aproximativ o lună, păreau să înceapă fără un motiv evident, nu provocau durere și, de obicei, se opreau de la sine în câteva minute.

Inițial medicii nu au putut oferi nicio explicație mai ales că examinările nu au relevat leziuni sau anomalii structurale. De asemenea, copilul nu avea probleme cu coagularea sângelui și nici alte indicii ale unei posibile boli.

Controversa, rezolvată de un psihiatru

Deoarece părinții au spus că sângerările au apărut în perioade de stres, s-a apelat șa ajutorul unui psihiatru. Acesta a făcut o evaluare a copilului și a stabilit că există o legătură între perioadele de stres provocate de activitățile școlare și sângerări.

În cele din urmă medicii au ajuns la concluzia că simptomele erau compatibile cu hematohidroza asociată stresului. Este vorba despre o afecțiune extrem de rară în care oamenii elimină sânge precum transpirația sau prin diferite orificii. În cărțile de medicină nu există decât 50 de cazuri documentate de hematohidroza.

Cum s-a terminat povestea

Copilului din India i s-a prescris un tratament, iar sângerările au devenit din ce în ce mai rare. Specialiștii încearcă acum să afle ce provoacă astfel de sângerări.

O variantă analizată este că stresul, frica sau trauma psihologică declanșează rupturi în vasele de sânge minuscule care înconjoară glandele sudoripare.

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