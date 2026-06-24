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Bacău: Un copil de 2 ani, scos pe geam de jandarmi dintr-o mașină răsturnată

Un copil de 2 ani a fost salvat, miercuri, de jandarmi dintr-o mașină răsturnată după ce lovit alt autoturism. Accidentul s-a produs pe o stradă din Bacău, iar cei care au intervenit au fost jandarmii care erau în drum spre serviciu.
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Laura Buciu
24 iun. 2026, 14:00, Social
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Doi jandarmi au intervenit, miercuri dimineața, pe o stradă din municipiul Bacău, unde a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat, în aceasta aflându-se o femeie și copilul său în vârstă de 2 ani.

Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, aflați în drum spre serviciu, au observat accidentul și au intervenit imediat pentru acordarea de sprijin, apelând și numărul unic de urgență 112.

Deoarece portierele erau blocate, unul dintre jandarmi a pătruns în interior prin geamul șoferului, a ajuns la copil, i-a desfăcut centura de siguranță și l-a extras din autoturism.

De asemenea, jandarmii au rămas permanent în legătură cu mama copilului, care se afla în stare de șoc.

Copilul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

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