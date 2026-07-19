Premieră în Europa: În Varșovia are loc primul festival dedicat exclusiv berii artizanale fără alcool

Varșovia găzduiește în acest weekend primul festival din Europa dedicat exclusiv berii artizanale fără alcool, un eveniment care reflectă creșterea accelerată a pieței băuturilor cu conținut redus sau zero de alcool („NoLo”) în Polonia și pe continent.

Festivalul reunește peste 20 de producători din Polonia și din alte țări europene, care își prezintă cele mai noi sortimente de bere fără alcool.

Schimbare vizibilă în preferințele consumatorilor

Vizitatorii pot participa la degustări, ateliere și întâlniri cu producătorii, organizatorii dorind să demonstreze că berea fără alcool poate oferi aceeași diversitate de arome și aceeași experiență ca variantele clasice.

Evenimentul are loc pe fondul unei schimbări vizibile în preferințele consumatorilor.

Tot mai mulți europeni aleg băuturile fără alcool din motive ce țin de sănătate, stil de viață sau siguranță la volan, iar segmentul „NoLo” este unul dintre cele mai dinamice din industria băuturilor.

Polonia este considerată una dintre piețele cu cea mai rapidă dezvoltare în acest domeniu.

Organizatorii vor să schimbe percepția asupra berii fără alcool

În ultimii ani, aproape toate marile berării din țară au lansat game de bere fără alcool, iar numărul berăriilor artizanale care produc astfel de sortimente este în continuă creștere.

Organizatorii spun că festivalul își propune să schimbe percepția asupra berii fără alcool, demonstrând că aceasta nu mai este o alternativă de compromis, ci un produs apreciat pentru calitatea și varietatea sa.

Dacă evenimentul se va bucura de succes, acesta ar putea deveni o manifestare anuală și un model pentru alte orașe europene.