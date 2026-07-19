Prima pagină » Life-Inedit » Premieră în Europa: Varșovia găzduiește primul festival dedicat exclusiv berii artizanale fără alcool

Premieră în Europa: În Varșovia are loc primul festival dedicat exclusiv berii artizanale fără alcool

Varșovia găzduiește în acest weekend o premieră europeană: primul festival dedicat exclusiv berii fără alcool. Evenimentul vine pe fondul creșterii spectaculoase a pieței băuturilor „NoLo” (fără sau cu un conținut redus de alcool), iar Polonia devine rapid unul dintre liderii europeni ai acestui segment.
Premieră în Europa: În Varșovia are loc primul festival dedicat exclusiv berii artizanale fără alcool
Pixabay
Luiza Moldovan
19 iul. 2026, 03:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Varșovia găzduiește în acest weekend primul festival din Europa dedicat exclusiv berii artizanale fără alcool, un eveniment care reflectă creșterea accelerată a pieței băuturilor cu conținut redus sau zero de alcool („NoLo”) în Polonia și pe continent.

Festivalul reunește peste 20 de producători din Polonia și din alte țări europene, care își prezintă cele mai noi sortimente de bere fără alcool.

Schimbare vizibilă în preferințele consumatorilor

Vizitatorii pot participa la degustări, ateliere și întâlniri cu producătorii, organizatorii dorind să demonstreze că berea fără alcool poate oferi aceeași diversitate de arome și aceeași experiență ca variantele clasice.

Evenimentul are loc pe fondul unei schimbări vizibile în preferințele consumatorilor.

Tot mai mulți europeni aleg băuturile fără alcool din motive ce țin de sănătate, stil de viață sau siguranță la volan, iar segmentul „NoLo” este unul dintre cele mai dinamice din industria băuturilor.

Polonia este considerată una dintre piețele cu cea mai rapidă dezvoltare în acest domeniu.

Organizatorii vor să schimbe percepția asupra berii fără alcool

În ultimii ani, aproape toate marile berării din țară au lansat game de bere fără alcool, iar numărul berăriilor artizanale care produc astfel de sortimente este în continuă creștere.

Organizatorii spun că festivalul își propune să schimbe percepția asupra berii fără alcool, demonstrând că aceasta nu mai este o alternativă de compromis, ci un produs apreciat pentru calitatea și varietatea sa.

Dacă evenimentul se va bucura de succes, acesta ar putea deveni o manifestare anuală și un model pentru alte orașe europene.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
E val de caniculă până luni, în România. ANM anunță temperaturi ridicate și furtuni
Gandul
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Cancan
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport
Trump pregătește milioane de dolari pentru extinderea influenței MAGA în Europa. Ce proiecte ar urma să fie finanțate
Libertatea
Ce s-a întâmplat cu vila Stelei Popescu din 2 Mai. Cine se ocupă acum de casa în care actrița își petrecea verile?
CSID
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia