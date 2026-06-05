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A încercat să răpească de la școală fiul unor polițiști din Bihor și a ajuns în arest

Un bărbat din Aleșd, județul Bihor, a fost arestat preventiv după ce a încercat să răpească de la școală un copil de 7 ani, fiul unor polițiști, spunându-le cadrelor didactice că tatăl băiatului a fost cel care l-a trimis. Un amănunt l-a dat de gol.
A încercat să răpească de la școală fiul unor polițiști din Bihor și a ajuns în arest
Fotografie cu scop ilustrativ
Laura Buciu
05 iun. 2026, 07:22, Social
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Incidentul s-a produs marți, la o școală din Aleșd.

Potrivit Bihoreanul, Călin Valentin Varga s-a dus la unitatea de învățământ în jurul orei 16, susținând că a venit să îl ia pe copilul de 7 ani al unui cuplu de polițiști și a spus cadrelor didactice că a fost trimis chiar de tatăl băiatului.

Întrucât copilul nu mai era la școală, cadrele didactice au intrat la bănuieli și au anunțat Poliția.

Individul a fost dus la audieri în aceeași zi, apoi reținut pentru 24 de ore. Miercuri, Judecătoria Aleșd a dispus arestarea lui preventivă, bărbatul fiind cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, în forma tentativei.

Sursele citate au arătat că bărbatul ar putea avea probleme psihice, motiv pentru care a şi fost prezentat pentru o expertiză psihiatrică, însă concluziile oficiale ale evaluării nu au fost făcute publice.

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