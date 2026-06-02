Hackerii au păcălit chatbotul Meta AI și au spart conturi populare de Instagram

Hackerii au exploatat chatbotul de asistență bazat pe inteligență artificială al Meta pentru a prelua controlul asupra unor conturi importante de Instagram, a confirmat compania. Problema a fost remediată după ce a fost semnalată de cercetători în securitate cibernetică.
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
02 iun. 2026, 10:55, Știrile zilei
Printre conturile vizate s-au numărat cel al Casei Albe din perioada administrației Barack Obama, brandul Sephora și contul oficial al Chief Master Sergeant al Forțelor Spațiale ale SUA. Potrivit The Guardian, și utilizatori obișnuiți au reclamat în ultimele zile incidente similare pe platformele Reddit și X.

Cercetători în securitate și membri ai unor grupuri de hackeri au distribuit pe Telegram capturi de ecran și videoclipuri care prezentau metoda folosită. Într-unul dintre materiale, un atacator îi cere asistentului Meta AI să asocieze contul țintă cu o nouă adresă de e-mail. Chatbotul confirmă că a trimis un cod de verificare la adresa respectivă și solicită introducerea acestuia în conversație.

După validarea codului, sistemul afișa o opțiune de resetare a parolei contului vizat. În cel puțin un caz documentat, atacatorul a utilizat un serviciu VPN pentru a simula locația proprietarului contului și pentru a evita măsurile de protecție implementate de Meta.

Nu se știe câte conturi de Instagram au fost compromise

Compania a transmis că vulnerabilitatea a fost eliminată și că lucrează la securizarea conturilor afectate. Meta nu a precizat câte conturi au fost compromise.

Incidentul ridică noi semne de întrebare privind utilizarea inteligenței artificiale în procese sensibile de securitate, inclusiv în gestionarea parolelor și a accesului la conturi.

Meta a extins la nivel global, la începutul acestui an, asistentul AI de suport pentru Facebook și Instagram. Compania a anunțat atunci că noul instrument poate efectua direct o serie de acțiuni în numele utilizatorilor, inclusiv raportarea tentativelor de fraudă, a conturilor care uzurpă identitatea altor persoane, a conținutului problematic și resetarea parolelor.

În comunicatul de lansare, Meta descria asistentul AI de suport drept un pas important în consolidarea serviciilor de asistență oferite utilizatorilor pe platformele sale.

