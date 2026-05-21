Google, Meta și TikTok, acuzate în UE că nu protejează utilizatorii de fraude financiare

Google, Meta Platforms și TikTok au fost vizate joi de plângeri depuse la nivelul Uniunii Europene, după ce organizațiile pentru protecția consumatorilor le-au acuzat că nu fac suficient pentru a combate fraudele financiare care circulă pe platformele lor.
Andrei Rachieru
21 mai 2026, 14:40, Știrile zilei
Plângerile au fost depuse de European Consumer Organisation și de 29 dintre organizațiile membre din 27 de state europene, atât la Comisia Europeană, cât și la autoritățile naționale de reglementare, scrie Reuters.

Acțiunea este realizată în baza Digital Services Act (DSA), legislația europeană care obligă marile platforme online să combată mai eficient conținutul ilegal și dăunător.

Potrivit organizațiilor pentru protecția consumatorilor, platformele digitale nu elimină în mod proactiv reclamele frauduloase și reacționează lent chiar și atunci când primesc notificări oficiale privind existența acestora.

Google, Meta și TikTok, acuzate că ignoră reclamele frauduloase

Directorul general al BEUC, Agustín Reyna, a declarat că marile companii tehnologice permit în continuare escrocilor să ajungă zilnic la milioane de consumatori europeni.

„Meta, TikTok și Google nu doar că nu elimină proactiv reclamele frauduloase, dar fac foarte puțin chiar și atunci când sunt notificate despre aceste fraude”, a transmis Reyna într-un comunicat oficial.

Organizațiile reclamante susțin că între decembrie anul trecut și martie anul acesta au raportat aproape 900 de reclame suspectate că încalcă legislația europeană. Cu toate acestea, doar 27% dintre reclame au fost eliminate de platforme.

Mai mult, aproximativ 52% dintre sesizări ar fi fost respinse sau ignorate complet de companiile vizate.

Reprezentanții Google, Meta și TikTok nu au oferit un punct de vedere imediat după solicitările de comentarii transmise de presă.

Google, Meta și TikTok riscă amenzi uriașe în Uniunea Europeană

Organizațiile pentru protecția consumatorilor cer acum autorităților europene să investigheze dacă platformele respectă prevederile Digital Services Act și să aplice sancțiuni în cazul unor încălcări confirmate.

Conform legislației europene, amenzile pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiilor.

Presiunea asupra marilor platforme sociale crește constant la nivel internațional, în special din cauza impactului negativ pe care rețelele sociale îl pot avea asupra utilizatorilor vulnerabili, inclusiv asupra copiilor și persoanelor expuse fraudelor online.

Uniunea Europeană încearcă astfel să forțeze giganții tehnologici să își asume o responsabilitate mai mare pentru conținutul distribuit și promovat pe platformele lor.

