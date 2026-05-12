Prima pagină » Tehnologie » Compania Meta pierde la Curtea de Justiție a UE disputa privind compensațiile pentru editorii de presă din Italia

Compania Meta pierde la Curtea de Justiție a UE disputa privind compensațiile pentru editorii de presă din Italia

Compania Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a pierdut în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) procesul intentat împotriva unei decizii a autorităților italiene privind obligația de a compensa editorii de presă pentru utilizarea online a fragmentelor din articolele lor.
Compania Meta pierde la Curtea de Justiție a UE disputa privind compensațiile pentru editorii de presă din Italia
sursă foto: Dilara Irem Sancar / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
12 mai 2026, 12:22, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Cazul viza compatibilitatea legislației italiene – care impune o „remunerație echitabilă” pentru utilizarea publicațiilor de presă de către platforme online, precum Meta – cu dreptul Uniunii Europene.

Decizia, pronunțată la Luxemburg marți, confirmă că statele membre ale UE pot obliga platformele online să plătească o remunerație echitabilă pentru utilizarea conținutului jurnalistic, în conformitate cu legislația europeană privind drepturile de autor.

„Curtea statuează că dreptul editorilor la o remunerație echitabilă este compatibil cu dreptul Uniunii, cu condiția ca această remunerație să constituie contraprestația economică a autorizației de a utiliza online publicațiile lor”, se arată în comunicatul CJUE.

Judecătorii europeni subliniază totodată că editorii păstrează controlul asupra utilizării conținutului lor.

„Editorii trebuie, în plus, să poată să refuze această autorizație sau să o acorde cu titlu gratuit. Pe de altă parte, nu se poate solicita nicio plată de la prestatorii care nu utilizează aceste publicații”, se mai specifică în comunicat.

„Asigurarea unei piețe a dreptului de autor performante”

CJUE a mai apreciat că obligațiile impuse platformelor de a negocia și de a furniza date editorilor sunt justificate, întrucât urmăresc „asigurarea unei piețe a dreptului de autor performante și echitabile” și protejarea investițiilor editorilor de presă.

Totodată, Curtea a subliniat necesitatea unui echilibru între drepturi fundamentale.

„Aceste obligații permit instituirea unui just echilibru între libertatea de a desfășura o activitate comercială, pe de o parte, și dreptul de proprietate intelectuală, precum și dreptul la libertatea și la pluralismul mijloacelor de informare în masă, pe de altă parte”, se mai arată în decizie.

Cazul a fost deschis după ce Meta a contestat o decizie a autorității italiene AGCOM, susținând că regimul național italian de compensare încalcă legislația europeană privind piața unică digitală. Curtea a respins, însă, argumentele companiei și a confirmat principiul dreptului editorilor la remunerație echitabilă în condițiile stabilite de dreptul UE.

Hotărârea are implicații mai largi pentru conflictul tot mai intens dintre deținătorii de publicații și marile companii tehnologice, în contextul utilizării conținutului media și al datelor jurnalistice, inclusiv pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
GSP.ro
Nicușor Dan, suveranist de Ziua Europei? Cristoiu: Nici nu știe ce a zis/Dacă reprezinți interesul României, spui bă ucraineni, nu mai avem bani
Gandul
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Libertatea
O durere puternică de ochi, pe care a crezut că o poate calma cu medicamente, i-a schimbat viața total acestei tinere! Ce au descoperit medicii la un consult amănunțit
CSID
Când se deschide Transfăgărășan în 2026. Autoritățile au început deja deszăpezirea „celui mai frumos drum din lume”
Promotor