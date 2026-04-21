Curtea de Justiție a UE declară ilegală legea anti-LGBTQ+ din Ungaria

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că legislația Ungariei care restricționează accesul minorilor la conținut LGBTQ+ încalcă dreptul european, cerând abrogarea acesteia, scrie Politico.
Victor Dan Stephanovici
21 apr. 2026, 11:59, Știri externe

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că Ungaria a încălcat legislația europeană prin interzicerea accesului minorilor la conținut legat de orientarea sexuală și identitatea de gen. Decizia reprezintă o lovitură majoră pentru politicile promovate de premierul aflat încă în exercițiu, Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile conservatoare în domeniul social, transmite Politico.

Legea contestată de Bruxelles

Cazul vizează legea adoptată în 2021 de autoritățile de la Budapesta, care interzicea sau limita „promovarea” homosexualității și a tranziției de gen în conținutul media accesibil copiilor. Aceasta a fost introdusă în contextul transpunerii unor reguli europene privind protecția minorilor, însă Comisia Europeană a considerat că măsurile depășesc cadrul legal și discriminează comunitatea LGBTQ+. Instanța europeană a concluzionat că legislația ungară reprezintă „o interferență deosebit de gravă” cu mai multe drepturi fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și nediscriminarea. Procesul a fost inițiat de Comisia Europeană și susținut de 15 state membre, precum și de Parlamentul European.

Tensiuni crescute între Ungaria și UE

În ciuda presiunilor venite din partea Bruxelles-ului, guvernul ungar a continuat să aplice măsuri restrictive. Anul trecut, autoritățile au interzis marșurile Pride și au permis utilizarea tehnologiilor biometrice pentru identificarea participanților, amplificând conflictul cu instituțiile europene. Decizia vine într-un moment de tranziție politică, în condițiile în care rivalul lui Orbán, Péter Magyar, urmează să preia conducerea guvernului. Acesta a declarat că susține dreptul la liberă exprimare și organizare, inclusiv desfășurarea evenimentelor Pride. În urma hotărârii, Comisia Europeană poate solicita sancțiuni financiare dacă Ungaria nu se conformează deciziei. Verdictul marchează un precedent important în disputa privind respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și ar putea influența viitoare conflicte similare între statele membre și instituțiile europene.

