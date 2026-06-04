România, somată de Comisia Europeană. Ce obligații la UE nu a îndeplinit statul român?

Comisia Europeană poate iniția, împotriva statelor membre, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în caz de neconformitate. Această procedură are scopul de a ajuta cetățenii, dar și întreprinderile, să beneficieze pe deplin de legislația UE. Astfel, Comisia Europeană se află în dialog cu statele membre, pentru a se asigura că ele respectă legislația europeană, informează Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Potrivit sursei citate, deciziile luate, joi, în cadrul pachetului de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna iunie, includ 34 de scrisori de punere în întârziere, dar și 12 avize motivate, pentru neconstatarea îndeplinirii obligațiilor și remedierea acestora.

Ce trebuie să facă țara noastră?

Dintre țările UE, România a primit două avize motivante, dar și o scrisoare de întârziere. Primul dintre avizele motivante este legat de transpunerea normelor UE privind eficiența energetică. Executivul trebuie să intergreze în legislația națională Directivei reformate privind eficiența energetică, Directiva (UE) 2023/1791. Directiva revizuită a fost adoptată în 2023.

Aceasta stabilește obiective privind consumul de energie și economiile de energie, cu un accent special pe măsurile de atenuare a sărăciei energetice, precum și obiective privind consumul autorităților publice și renovarea clădirilor deținute de autoritățile publice, potrivit Comisiei Europene.

„România nu au notificat încă Comisiei nicio măsură de transpunere. Prin urmare, Comisia a decis să emită avize motivate adresate Ungariei și României”, transmite Comisia Europeană.

În prezent, statele au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a finaliza această transpunere legislativă. În caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, solicitând impunerea sancțiunilor financiare.

UE solicită României o evaluare cuprinzătoare în domeniul energiei

Al doilea aviz motivant se referă la trimiterea unei evaluări cuprinzătoare privind cogenerarea de înaltă eficiență în Energie, adică un studiu amplu despre cum ar putea fi dezvoltată o infrastructură eficientă pentru a exista cât mai puține pierderi de energie, în special termică și cum ar putea fi surplusul redirecționat spre alte surse.

Potrivit Comisiei, aceste evaluări sunt esențiale pentru a înțelege modul în care se poate spori eficiența și se poate decarboniza treptat sectorul încălzirii și al răcirii, care, în multe state membre, depinde încă în mare măsură de combustibilii fosili importați.

„În ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere României. Până în prezent, România este singurul stat membru care nu a comunicat încă o evaluare actualizată până la termenul de 31 decembrie 2020”, transmite Comisia Europeană.

România nu a transpus schimbările de legislație UE privind vehiculele de marfă închiriate

România se află printre țările UE care nu au transpus în legislația națională normele UE privind vehiculele de marfă închiriate.

Directiva (UE) 2022/738 modifică Directiva 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără șofer pentru transportul de mărfuri. Ultimele modificări elimină restricțiile rămase în ceea ce privește transportul internațional și stabilește un cadru de reglementare uniform pentru a oferi operatorilor de transport din întreaga UE un acces mai echitabil la piața vehiculelor închiriate din alte state membre.

„Comisia consideră că Belgia, Croația, România, Slovacia și Suedia nu au reușit să asigure transpunerea corectă a articolului 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2022/738 – o dispoziție care impune fiecărui stat membru să permită, pe teritoriul său, utilizarea vehiculelor închiriate de întreprinderi stabilite pe teritoriul unui alt stat membru”, transmite Comisia Europeană.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere acestor state membre, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.