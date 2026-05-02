Prima pagină » Știri externe » Șapte din 100 de tineri japonezi sunt „prea dependenți” de rețelele de socializare

Șapte din 100 de tineri japonezi sunt „prea dependenți” de rețelele de socializare

Un sondaj recent a constatat că aproximativ 7% dintre tinerii japonezi cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani sunt suspectați a fi „utilizatori patologici” ai rețelelor de socializare și sunt „prea dependenți” pentru a reduce timpul petrecut în fața ecranelor,a relatat sâmbătă agenția de știri Kyodo.
Șapte din 100 de tineri japonezi sunt „prea dependenți” de rețelele de socializare
Foto: Hepta
Laura Buciu
02 mai 2026, 10:43, Știri externe

Sondajul la nivel național realizat de Centrul Medical și de Dependență Kurihama al Organizației Naționale a Spitalelor a constatat, de asemenea, că cifra pentru această grupă de vârstă a fost cea mai mare.

Unele rezultate ale cercetărilor sugerează legături între utilizarea rețelelor de socializare și criminalitatea și problemele de sănătate mintală în rândul copiilor.

Cum gestionezi ca părinte

Concluziile au apărut în contextul în care Ministerul Afacerilor Interne și Comunicațiilor din Japonia și Agenția pentru Copii și Familii discutau despre cum să gestioneze această problemă, relatează Anadolu.

Australia și Indonezia au luat deja măsuri pentru a interzice persoanelor sub 16 ani utilizarea rețelelor de socializare pentru a proteja tinerii de daunele provocate de rețelele de socializare.

Sondajul realizat în ianuarie și februarie 2025 a acoperit 9.000 de persoane selectate aleatoriu cu vârste cuprinse între 10 și 79 de ani în 400 de locații la nivel național, primind răspunsuri de la 4.650.

Șase ore sau mai mult online

Dintre cei suspectați de utilizarea problematică a rețelelor sociale, 30% au declarat că au petrecut „șase ore sau mai mult” online în timpul săptămânii, iar 62% au spus că au făcut acest lucru în weekend.

Îndemnând părinții să dea un „exemplu bun”, Centrul Medical și de Adicții Kurihama al Organizației Naționale a Spitalelor sfătuiește familiile să stabilească reguli pentru utilizarea smartphone-urilor de către copii înainte de cumpărare, specificând când și unde pot fi utilizate dispozitivele și consecințele încălcării regulilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor