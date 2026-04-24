56% din spanioli fac cumpărături din cauza stresului sau plictiselii

Mai mult de jumătate dintre spanioli – 56% – cumpără produse de care nu au nevoie sau pe care nu le folosesc, potrivit unui studiu Wallapop, relatat de Rtve.es.

Raportul descrie un întreg „ecosistem care încurajează achizițiile impulsive și nechibzuite” și promovează aceste comportamente determinate de „impulsuri emoționale ”.

Șapte din zece spanioli recunosc că au făcut cumpărături în momente de stres sau frustrare ca formă de auto-recompensă . Mai mult de jumătate, 53%, recunosc că fac acest lucru pentru a atenua plictiseala.

Acest mediu își găsește un motor puternic în lumea digitală. Practic toți tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani – 95% – utilizează aplicații de livrare , în timp ce 78% dintre respondenți recunosc faptul că le folosesc.

Și rețelele de socializare contribuie la această situație. 44% dintre spanioli recunosc că conținutul pe care îl primesc prin intermediul rețelelor de socializare le influențează deciziile ; acest procent crește la 75% în cazul tinerilor cu vârsta de până la 24 de ani .

Volumul mare de informații promoționale disponibile pe piață are, de asemenea, un impact: 92% dintre consumatori recunosc influența sa. Alți 52% recunosc că tendințele le afectează deciziile de cumpărare.

Aceste achiziții impulsive își pun amprenta asupra conturilor bancare. Într-un climat economic marcat de creșterea costului vieții, mai mult de jumătate dintre spanioli – 55% – recunosc că salariul lor nu le permite să își acopere cheltuielile sau să economisească . Studiul dezvăluie o altă contradicție: 70% consideră „sustenabilitatea” un factor crucial în achizițiile lor, dar datele arată că achiziția finală nu este sustenabilă atunci când există produse care rămân neutilizate.

În plus, aproape 40% din cheltuielile medii sunt pentru produse neesențiale . Astfel, doar unul din patru articole achiziționate în ultimul an este rar folosit . Mai mult, doi din cinci spanioli recunosc că cumpără mai mult decât au nevoie: 76% cedează achizițiilor impulsive de articole pe care nu le vor folosi niciodată.