Un singur cuvânt îți reduce dezordinea din casă la jumătate. Ce spun experții

Dezordinea din casă nu vine din lipsă de spațiu, ci din prea multe cumpărături inutile. Tracy McCubbin, expert în organizare, spune că un singur cuvânt îți poate schimba complet mentalitatea față de achiziții.
Andreea Tobias
20 mai 2026, 19:42, Știrile zilei
Soluția la dezordinea din casă nu este un dulap mai mare sau un sistem de depozitare mai bun. Este o schimbare de perspectivă, spune Tracy McCubbin, autoare specializată în organizarea casei, citată de realsimple.com.

„Nevoie” versus „dorință”

McCubbin recomandă un exercițiu simplu. Înainte de orice achiziție, înlocuiește mental cuvântul „nevoie” cu „dorință”. Efectul este imediat: îți recapeți puterea de a alege în cunoștință de cauză.

„A reîncadra o nevoie ca dorință înseamnă să-ți recapeți puterea de a alege. Când îți dai seama că nu ai nevoie de ceva, ci doar îl dorești, poți face alegeri mai inteligente”, spune experta.

Adevăratele nevoi sunt puține: hrană, adăpost, medicamente și câteva haine.

Tot restul – a zecea poșetă, a patra pereche de cizme sau cel mai nou gadget de bucătărie – sunt dorințe.

De ce cumpărăm când nu avem nevoie

McCubbin atrage atenția asupra factorilor emoționali. O zi grea la serviciu, o ceartă cu partenerul sau plictiseala pot declanșa impulsul de a cumpăra. Cumpărăturile devin astfel o modalitate de a evita sentimentele neplăcute, nu o nevoie reală.

Cinci întrebări înainte de orice achiziție

Experta sugerează un set de întrebări de reflecție. Ele ajută să evaluezi onest dacă ai cu adevărat nevoie de un produs:

Aș fi fericit și împlinit chiar dacă nu aș cumpăra acest articol? Am reușit să mă descurc fără el până acum? Cred că am nevoie de el pentru că mi-a spus altcineva? Ce se întâmplă cu mine emoțional, încât cred că acest articol rezolvă problema? Sincer, chiar am nevoie de asta?

„Această simplă schimbare de cuvinte poate schimba complet obiceiurile de cumpărare. Cumpărând mai puțin, oamenii creează mai puțină dezordine”, conchide McCubbin.

