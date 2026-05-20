Ceaiul, băutura care a schimbat istoria lumii. Pe 21 mai, planeta îi dedică o zi întreagă

Ceaiul nu este doar o băutură. Este un ritual, o tradiție și, pentru multe culturi, o filozofie de viață. De la ceremoniile japoneze ale ceaiului până la ceaiul cu lapte al britanicilor și chai-ul indian, fiecare colț al lumii și-a construit propria relație cu această plantă.

De unde vine Ziua Internațională a Ceaiului

Organizația Națiunilor Unite a proclamat oficial data de 21 mai drept Ziua Internațională a Ceaiului în decembrie 2019. Rezoluția a fost adoptată la propunerea mai multor țări producătoare. Printre ele: India, China, Kenya, Sri Lanka și Vietnam. Data a fost aleasă pentru a coincide cu sezonul de recoltare a ceaiului în multe dintre aceste țări.

Scopul zilei depășește simpla celebrare. ONU urmărește să atragă atenția asupra condițiilor de muncă ale cultivatorilor de ceai. Multe dintre acestea rămân precare în țările în curs de dezvoltare.

O istorie de 5.000 de ani

Legenda spune că ceaiul a fost descoperit din întâmplare în China, în jurul anului 2737 î.Hr. Împăratul Shen Nong se odihnea sub un arbore când câteva frunze au căzut în apa sa fierbinte. Rezultatul l-a surprins plăcut.

Din China, ceaiul s-a răspândit în Japonia, apoi în lumea arabă și, prin intermediul comercianților portughezi și olandezi, în Europa. Britanicii l-au transformat într-o instituție națională în secolul al XVII-lea. Astăzi, India este cel mai mare consumator de ceai din lume.

Cifre care impresionează

Se estimează că în lume se consumă peste trei miliarde de căni cu ceai pe zi. Industria globală a ceaiului valorează sute de miliarde de dolari anual. China, India, Kenya și Sri Lanka produc împreună cea mai mare parte din ceaiul mondial.

Ceaiul și sănătatea

Studiile arată că ceaiul verde și cel negru conțin antioxidanți cu efecte benefice asupra sănătății. Consumul regulat este asociat cu reducerea riscului de boli cardiovasculare și cu îmbunătățirea funcției cognitive. Ceaiurile din plante, fără cofeină, sunt recomandate seara pentru relaxare și un somn mai odihnitor.