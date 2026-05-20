Prima pagină » Life-Inedit » Un expert avertizează cu privire la două greșeli care pot face vacanța să „coste mai mult”

Un expert avertizează cu privire la două greșeli care pot face vacanța să „coste mai mult”

Pentru a găsi oferta perfectă pentru o vacanță este nevoie de puțină practică, iar cunoașterea modului în care se pot evita „greșelile” frecvente îi va ajuta pe oameni să se încadreze în buget.
Un expert avertizează cu privire la două greșeli care pot face vacanța să „coste mai mult”
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mai 2026, 20:43, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cei care se gândesc când și unde să-și petreacă următoarea vacanță ar trebui să evite aceste greșeli. Acestea ar putea duce la creșterea prețurilor, spun experții, potrivit Express.

Acest lucru vine pe fondul apropierii rapide a verii, o perioadă a anului în care cererea atinge de obicei nivelul maxim.

Specialista în turism Kate susține, pe TikTok, că mai multe lucruri ar putea fi motivul pentru care următoarea ta vacanță ar putea costa mai mult. Ea explică cum să le eviți.

Deși Kate vorbește în principal despre vacanțele în străinătate, care implică zboruri și aeroporturi. Însă unele dintre aceste opțiuni pot afecta și prețurile vacanțelor petrecute acasă.

Frecvența cu care cauți înainte de a rezerva face diferența

Odată ce te-ai decis asupra unei destinații, următorul pas este adesea căutarea unui loc de cazare și a perioadei potrivite pentru a pleca. Această planificare atentă este unul dintre motivele pentru care prețurile vacanțelor pot crește.

„Cu toții suntem vinovați de acest lucru [și] știm cu toții că companiile aeriene funcționează pe baza prețurilor dinamice. Așadar, cu cât cauți mai mult o rută, cu atât algoritmul detectează cererea și, prin urmare, ajustează prețurile. Prețurile cresc, nu scad. Dacă găsești un preț bun, așteptarea câteva săptămâni și căutarea constantă a acestuia nu vor face ca prețul să scadă”.

Momentul și locul de plecare pot schimba dramatic costul

Ignorarea tuturor aeroporturilor în afară de cel local poate fi motivul pentru care călătorii ratează cele mai bune oferte.

„Este foarte convenabil dacă ai un aeroport la doi pași de casă, dar dacă vrei cu adevărat să economisești bani, uneori călătoria mai departe poate reduce semnificativ prețul. Poți căuta aeroportul principal și apoi să te asiguri că selectezi «aeroporturi din apropiere», iar site-ul îți va afișa prețurile, astfel încât să poți vedea dacă există o diferență semnificativă”.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Traian Băsescu știe soluția pentru viitorul Guvern: „Va face majoritatea în Parlament”. A râs de varianta premierului tehnocrat: „Vai mama lui”
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia