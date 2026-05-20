Un expert avertizează cu privire la două greșeli care pot face vacanța să „coste mai mult”

Cei care se gândesc când și unde să-și petreacă următoarea vacanță ar trebui să evite aceste greșeli. Acestea ar putea duce la creșterea prețurilor, spun experții, potrivit Express.

Acest lucru vine pe fondul apropierii rapide a verii, o perioadă a anului în care cererea atinge de obicei nivelul maxim.

Specialista în turism Kate susține, pe TikTok, că mai multe lucruri ar putea fi motivul pentru care următoarea ta vacanță ar putea costa mai mult. Ea explică cum să le eviți.

Deși Kate vorbește în principal despre vacanțele în străinătate, care implică zboruri și aeroporturi. Însă unele dintre aceste opțiuni pot afecta și prețurile vacanțelor petrecute acasă.

Frecvența cu care cauți înainte de a rezerva face diferența

Odată ce te-ai decis asupra unei destinații, următorul pas este adesea căutarea unui loc de cazare și a perioadei potrivite pentru a pleca. Această planificare atentă este unul dintre motivele pentru care prețurile vacanțelor pot crește.

„Cu toții suntem vinovați de acest lucru [și] știm cu toții că companiile aeriene funcționează pe baza prețurilor dinamice. Așadar, cu cât cauți mai mult o rută, cu atât algoritmul detectează cererea și, prin urmare, ajustează prețurile. Prețurile cresc, nu scad. Dacă găsești un preț bun, așteptarea câteva săptămâni și căutarea constantă a acestuia nu vor face ca prețul să scadă”.

Momentul și locul de plecare pot schimba dramatic costul

Ignorarea tuturor aeroporturilor în afară de cel local poate fi motivul pentru care călătorii ratează cele mai bune oferte.

„Este foarte convenabil dacă ai un aeroport la doi pași de casă, dar dacă vrei cu adevărat să economisești bani, uneori călătoria mai departe poate reduce semnificativ prețul. Poți căuta aeroportul principal și apoi să te asiguri că selectezi «aeroporturi din apropiere», iar site-ul îți va afișa prețurile, astfel încât să poți vedea dacă există o diferență semnificativă”.