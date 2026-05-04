Obiceiul aparent inofensiv care îți face fructele să se strice mai repede, potrivit unui expert

O fructieră nu doar că adaugă un plus de stil bucătăriei, ci servește și ca un memento util că ai fructe gata de consum. Atunci când alimentele sunt ascunse, pot fi ușor uitate, așa că păstrarea lor într-un loc dedicat ajută la evitarea acestei probleme, scrie Express.

Totuși, această alegere ar putea face mai mult rău decât bine pentru un anumit fruct – bananele.

Expertul în depozitarea alimentelor Amy Cross a explicat recent, pe pagina sa de Instagram, că gospodăriile ar trebui să evite să țină bananele în fructieră dacă sunt și alte fructe acolo.

Ea spune: „Nu depozita bananele în acest fel! Dacă le ții în fructieră alături de alte fructe, acesta ar putea fi motivul pentru care se strică atât de repede. Merele, portocalele și bananele nu sunt compatibile când vine vorba de depozitare, ceea ce înseamnă că nu ar trebui ținute împreună. Ține bananele departe de alte produse și, ideal, agață-le într-un suport special”.

De ce contează modul în care depozitezi fructele

Atunci când bananele sunt puse lângă alte fructe care emit etilenă, cum sunt merele, ele se vor strica mai repede decât te-ai aștepta.

Atât bananele, cât și merele eliberează etilenă, un gaz care accelerează procesul de coacere și poate duce la deteriorarea fructelor înainte de a fi consumate.

Aceste fructe, împreună cu altele precum kiwi sau chiar unele legume sunt influențate de acest gaz.

Dacă pui fructe care produc etilenă într-o fructieră adâncă și largă, alături de altele sensibile la acest gaz, se creează condiții în care etilena rămâne parțial blocată, ceea ce accelerează stricarea alimentelor.

Pentru depozitarea de zi cu zi, însă, este recomandat să ții bananele departe de alte produse precum merele, cartofii sau roșiile.

Locul în care alegi să păstrezi bananele ține, în mare măsură, de preferințele personale. Dacă le consumi rapid, nici nu este nevoie să le pui în frigider pentru a le menține proaspete.

Amy recomandă pur și simplu să le agăți într-un suport special