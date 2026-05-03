Când simți că nu ești singur: explicația științifică din spatele caselor „bântuite”

În lumea animalelor, unele specii se bazează pe infra-sunet pentru a comunica, în timp ce altele îl evită în mod activ, potrivit ScienceDaily.

Când oamenii de știință au cercetat dacă oamenii pot percepe infrasunetele, au descoperit că nu suntem conștienți de ele. Cu toate acestea, corpurile noastre reacționează în continuare.

Expunerea la infrasunete a fost asociată cu o iritabilitate crescută și niveluri mai ridicate de cortizol, un hormon legat de stres.

„Infrasunetele sunt omniprezente în mediile cotidiene, apărând în apropierea sistemelor de ventilație, a traficului și a utilajelor industriale”, a declarat prof. Rodney Schmaltz de la Universitatea MacEwan, autorul principal al articolului din Frontiers in Behavioral Neuroscience

„Mulți oameni sunt expuși la ele fără să știe. Descoperirile noastre sugerează că chiar și o expunere scurtă poate schimba starea de spirit și crește nivelul de cortizol, ceea ce subliniază importanța înțelegerii modului în care infrasunetele afectează oamenii în mediile reale. Imaginați-vă că vizitați o clădire despre care se spune că este bântuită. Starea dvs. de spirit se schimbă, vă simțiți agitat, dar nu vedeți și nu auziți nimic neobișnuit. Într-o clădire veche, există o mare probabilitate ca infrasunetele să fie prezente, în special în subsoluri, unde țevile și sistemele de ventilație vechi produc vibrații de joasă frecvență. Dacă vi s-ar spune că clădirea este bântuită, ați putea atribui acea agitație unui fenomen supranatural. În realitate, este posibil să fi fost pur și simplu expus la infrasunete”.

Testarea modului în care infrasunetele afectează starea de spirit și stresul

Pentru a explora aceste efecte, cercetătorii au recrutat 36 de participanți pentru un experiment controlat. Fiecare persoană a stat singură într-o cameră în timp ce asculta muzică liniștitoare sau neliniștitoare. Pentru jumătate din grup, subwoofere ascunse au generat, de asemenea, infrasunete la 18 Hz.

După sesiune, participanții au descris cum s-au simțit, au evaluat tonul emoțional al muzicii și au indicat dacă credeau că au fost prezente infrasunete. Cercetătorii au colectat, de asemenea, probe de salivă înainte și după perioada de ascultare pentru a măsura nivelurile de cortizol.

Rezultatele au relevat schimbări fiziologice și emoționale clare. Participanții care au fost expuși la infrasunete au prezentat niveluri mai ridicate de cortizol salivar. De asemenea, aceștia au raportat că se simțeau mai iritabili, mai puțin implicați și mai predispuși să perceapă muzica ca fiind tristă. În ciuda acestor schimbări, ei nu au putut spune cu certitudine dacă infrasunetele au fost emise.

Simțit, dar neauzit: efecte ascunse asupra organismului

Concluziile sugerează că, deși oamenii nu pot detecta conștient infrasunetele, organismul le înregistrează totuși într-un fel. Mecanismul biologic exact rămâne necunoscut. Cercetătorii menționează, de asemenea, posibilitatea ca expunerea pe termen lung să influențeze sănătatea prin menținerea nivelurilor ridicate de cortizol și contribuind la iritabilitate continuă sau stare de spirit proastă.