Chitaristului trupei Queen i s-a interzis să planteze narcise în satul său din motive de siguranță

Însă planurile de a-și prelungi donațiile florale pentru anul viitor au eșuat după ce autoritățile locale au intervenit și au blocat plantarea, scrie CNN.

Chitaristul și membrul fondator al trupei Queen a donat 3.000 de bulbi de narcise comunității locale și a postat în mod regulat online despre progresul creșterii lor pe spațiul verde al bisericii din Elstead, Surrey, unde locuiește. În octombrie, a scris despre cum elevii au ajuns să planteze florile și și-a ținut la curent urmăritorii cu privire la progresul lor de atunci, distribuind fotografii și videoclipuri.

„Who Wants to Live Forever” în Elstead, Surrey

În cea mai recentă postare a sa pe Instagram din această săptămână, el a spus că a fost „destul de încântat” de „comentariile fericite” ale sătenilor despre aranjamentul floral.

May, care a scris unele dintre cele mai mari hituri ale trupei Queen, inclusiv „We Will Rock You” și „Who Wants to Live Forever”, a mulțumit echipei Daffodil – voluntarii comunității care au ajutat la plantarea bulbilor – dar în aceeași postare a dezvăluit și că autoritățile satului i-au respins oferta de a dona mai multe flori pentru spațiul verde al satului din apropiere.

Donația sa a fost blocată din motive de siguranță, a explicat el.

May le-a spus celor 3,6 milioane de urmăritori ai săi că anulează „cu reticență” comanda pentru mai mulți bulbi, adăugând: „Cu toții speram să împodobim spațiul verde principal al satului pentru primăvara viitoare… dar, din păcate, Consiliul Parohial a respins aseară planul meu. Se pare că principala obiecție este că liniile de vizibilitate de pe spațiul verde vor fi afectate de trafic. Ne este greu să ne imaginăm cum ar putea niște tulpini de 45 de centimetri să influențeze vederea cuiva! Mai ales când spațiul verde este în mod normal înconjurat de vehicule parcate, inclusiv o dubă de înghețată înaltă de 2 metri!!!”.

Un utilizator a spus că face parte din „Echipa Daffodil” și a descris florile din acest an ca fiind un „succes triumfător”. El a adăugat: „Părerile mele despre Consiliul Parohial nu sunt potrivite pentru acest forum! În opinia mea, sunt incredibil de miopi.”

Cum explică decizia autoritățile

Un purtător de cuvânt al Consiliului Parohial Elstead a confirmat decizia într-un e-mail către CNN, dar a declarat că a oferit „locuri alternative la fel de importante” pentru plantare ulterioară.

Deși purtătorul de cuvânt nu a specificat motivul respingerii, acesta a declarat: „În ședința sa din 20 aprilie, consiliul a analizat o propunere de plantare la scară largă pe spațiul verde al satului. Deși nu a putut susține amploarea propunerii inițiale, consiliul parohial a fost foarte dornic să propună mai multe locații la fel de importante ca locuri alternative pentru plantare.

„Consiliul Parohial are datoria de a echilibra utilizarea practică a spațiului nostru verde cu opiniile locuitorilor noștri. Spațiul verde principal al satului este utilizat în mai multe moduri pe parcursul anului. Acesta găzduiește evenimente comunitare cheie, este traversat în mod regulat pe jos și este apreciat de unii ca spațiu deschis. Ca și consiliu, am spus că salutăm cu căldură discuțiile suplimentare despre aceste opțiuni și le mulțumim tuturor celor implicați pentru entuziasmul și ideile lor”.