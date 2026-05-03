Un grup de observatori de păsări din Serbia a cumpărat un „petec” de pădure. Iubitorii de natură au donat

Cele două hectare de fond forestier, numite „Pădurea Privighetoarei”, este o zonă verde rară în regiunea predominant de câmpie și teren agricol a Serbiei. Societatea sârbă pentru Protecția și Studiul Păsărilor a cumpărat bucata de 2 hectare de teren anul trecut, printr-o companie publică de strângere de donații. Scopul a fost acela de a conserva pădurea, dar și de a da un exemplu în ceea ce privește protecția mediului, potrivit Associated Press.

„Această pădure era proprietate privată și am văzut că a fost scoasă la vânzare”, a declarat Uros Stojiljkovic, reprezentantul asociației pentru sursa citată.

Acesta a adăugat că, probabil, dacă terenul era cumpărat de altcineva, copacii ar fi fost tăiați.

„Valoarea lemnului era mai mare decât prețul terenului. Astfel am protejat-o”, spus Stojiljkovic.

Animale și păsări care prosperă în cele două hectare de pădure

Potrivit lui Stojiljkovic, pădurea o varietate de specii de păsări și animale care „prosperă în acest habitat umed”. Acum asociația urmează să inventarieze plantele, dar și animalele din zonă, păstrând în același timp pădurea în starea ei actuală.

Bucata de pădure a costat 8.000 de euro, iar suma necesară pentru a-l cumpăra a fost strânsă în mai puțin de o lună. Pe lângă această sumă, sute de persoane au donat pentru cumpărarea unor terenuri suplimentare, spune Natasa Jancic.

Succesul acestei inițiative arată interesul cetățenilor sârbi pentru protecția naturii, în contextul în care Serbia se confruntă, la rândul său, cu probleme de mediu: de la poluarea aerului și a râurilor, până la gestionarea deșeurilor sau construcțiile care amenință zonele verzi.

Guvernul de la Belgrad s-a angajat să sporească eforturile de protecție a mediului în cadrul aderării la UE, însă organizațiile de protecție a mediului atrag atenția că, în realitate s-au făcut puține progrese.

Organizația care a cumpărat bucata de pădure a fost lansată în urmă cu 3 decenii ca un grup mic, format din experți iubitori de natură. Cu toate acestea, grupul a crescut, iar Societatea pentru Protecția și Studiul Păsărilor pentru iubitorii de natură.