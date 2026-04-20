UE avertizează șase țări candidate din Balcanii de Vest. Riscă să piardă 700 de milioane de euro fără reforme

La reuniunea de luni a Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European, comisarul pentru extindere, Marta Kos, urmează să prezinte problemele identificate în Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, afirmă o sursă citată de Bloomberg.

Cele 700 de milioane de euro fac parte dintr-un pachet de 6 miliarde de euro alocat de UE în 2024 celor șase state, prin Mecanismul de reformă și creștere. Din total, 2 miliarde de euro sunt granturi, iar 4 miliarde împrumuturi, bani ce pot fi folosiți până în 2027, cu condiția respectării unor reforme.

În același timp, Bruxelles-ul a criticat în mod repetat problemele legate de statul de drept și regresul democratic din unele țări candidate, avertizând că acestea pot afecta finanțarea viitoare.

Serbia, vizată de îngrijorările privind statul de drept

Un caz important este Serbia, cea mai mare fostă republică iugoslavă, candidată la aderarea la UE din 2012. Procesul de aderare este practic blocat din 2022, după ce Belgradul a refuzat să se alinieze sancțiunilor împotriva Rusiei și nu a făcut progrese în normalizarea relațiilor cu Kosovo, care și-a declarat independența în 2008.

Potrivit aceleiași surse, Marta Kos le va spune eurodeputaților că plățile către Serbia ar putea fi amânate din cauza îngrijorărilor legate de reformele judiciare adoptate în ianuarie, până la un aviz al Comisiei de la Veneția.

Reformele au fost criticate de opoziție, care susține că acestea urmăresc să limiteze independența judecătorilor și procurorilor. Aleksandar Vucic a apărat modificările, spunând că sunt necesare pentru a reduce ineficiența din sistemul judiciar.

Anterior, Politico a relatat că Serbia ar putea pierde până la 1,5 miliarde de euro din fondurile europene din cauza problemelor legate de statul de drept, inclusiv a reformelor judiciare.