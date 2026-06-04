Franța și Germania propun „integrarea graduală” a țărilor candidate la UE, pe fondul frustrărilor din Balcanii de Vest

Conform documentului distribuit înaintea summitului dedicat Balcanilor de Vest și consultat de Politico, țările care aspiră la aderarea la UE ar putea obține statutul de observator la reuniuni importante, precum și alte avantaje, pentru a evita dezamăgirea față de acest proces.

Ideea ar fi de a aduce „țările candidate în mod efectiv mai aproape de UE printr-o integrare graduală mai structurată, oferind astfel stimulente suplimentare pentru reforme”, se arată în documentul transmis joi diplomaților europeni.

Frustrarea crește în Balcanii de Vest

Documentul franco-german vine pe fondul frustrării tot mai mari față de ritmul negocierilor de aderare la UE, în special în Balcanii de Vest, unde țări precum Macedonia de Nord așteaptă de peste 20 de ani să intre în blocul comunitar.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat o viziune ambițioasă privind extinderea UE, afirmând că blocul comunitar ar putea ajunge la 30 de membri până la sfârșitul acestui deceniu.

Ucraina și Republica Moldova au primit vești bune săptămâna aceasta în privința candidaturilor lor, după ce noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a spus că Budapesta nu se va opune deschiderii primului capitol de negociere pentru Kiev, permițând astfel ca ambele candidaturi să avanseze împreună pe 15 iunie.

Însă accentul pus pe Ucraina a dus la creșterea frustrării în Balcanii de Vest, unde oficialii susțin că pentru Kiev se fac excepții, în timp ce capitalele lor sunt ținute în așteptare fără o perspectivă reală privind momentul în care negocierile vor avansa.

Muntenegru este în prezent favorit, cu negocierile aflate în etapa finală, în timp ce Albania a deschis toate capitolele și speră să adere până în 2030. Serbia a deschis 22 dintre cele 35 de capitole, dar a închis doar două, iar Macedonia de Nord așteaptă încă începerea oficială a negocierilor din cauza unei dispute în curs cu Bulgaria. Kosovo a depus cererea de aderare în 2022, dar nu a primit încă statutul de candidat, deoarece nu este recunoscut de toate statele membre și din cauza tensiunilor continue cu Serbia.

Ce ar putea primi țările candidate înainte de aderarea deplină

Descriind documentul franco-german, un oficial al UE a spus că acesta este o încercare de a aduce „un nou dinamism” într-un proces de extindere cunoscut ca fiind puternic birocratic și lent.

Pe lângă statutul de observator, documentul propune beneficii precum acces la programele Horizon și Erasmus, integrare în domeniul apărării și chiar acces deplin la piața unică a blocului, odată ce un candidat a finalizat cinci clustere de negociere.