Ungaria încetinește procesul de aderare la UE al Ucrainei și Republicii Moldova

Kievul și Chișinăul au făcut un pas important spre UE după ce statele membre au aprobat în unanimitate, pe 15 iunie, deschiderea primului capitol formal de negociere pentru ambele țări, scrie Politico.

Decizia fusese blocată ani la rând de fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, care s-a opus aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Candidaturile Ucrainei și Republicii Moldova sunt legate politic, astfel că una nu poate avansa fără cealaltă.

Cele două țări speră acum să parcurgă rapid procesul de aderare la UE. Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a declarat pentru Politico, la începutul acestei luni, că Kievul își propune să deschidă toate cele șase clustere de negociere până la jumătatea lunii iulie.

Ungaria încetinește calendarul dorit de Kiev

Însă acest calendar este acum pus în pericol după ce Ungaria s-a opus marți trimiterii unei scrisori către Consiliul European și Comisia Europeană, în numele celor 27 de state membre, document care stabilește poziția comună a capitalelor europene. Ungaria a fost singura țară care s-a opus măsurii, care necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state și care va fi discutată din nou săptămâna viitoare, au spus doi diplomați pentru Politico.

Măsura este în linie cu poziția rezervată a premierului Péter Magyar față de aderarea Ucrainei.

Deși Magyar nu s-a opus deschiderii primului cluster pentru Ucraina, guvernul său a insistat ca expresia „cât mai curând posibil”, referitoare la aderarea Kievului la UE, să fie eliminată din concluziile scrise ale unei reuniuni a liderilor europeni desfășurate săptămâna trecută la Bruxelles, potrivit unuia dintre diplomați.

La finalul reuniunii Consiliului European de săptămâna trecută, Magyar a explicat că Ungaria nu susține deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negociere pentru Ucraina.

„Există în total șase clustere și nu credem că deschiderea tuturor deodată este o idee bună. Pe de o parte, pentru că cerneala de pe primul nici măcar nu s-a uscat încă. Pe de altă parte, pentru că ar transmite un mesaj greșit țărilor din Balcanii de Vest, Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord, care lucrează de ani de zile pentru aderarea la UE”, a spus Magyar.