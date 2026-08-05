A murit Klaus Hänsch, fost președinte al Parlamentului European și susținător al aderării României la UE

Klaus Hänsch a murit marți, 4 august, iar decesul său a fost anunțat miercuri de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de organizația regională a Partidului Social-Democrat german din Renania de Nord-Westfalia. Hänsch a fost membru al Parlamentului European din 1979 până în 2009.

„Parlamentul său deplânge pierderea unui campion al Europei”, a transmis Roberta Metsola. Aceasta a amintit că politicianul german a preluat conducerea instituției într-o perioadă de transformări profunde pentru continent și că a continuat până în ultimele săptămâni să promoveze implicarea civică și formarea unei noi generații de lideri europeni.

Liderii SPD din Renania de Nord-Westfalia l-au descris drept „un european convins, un democrat lucid și un constructor de punți”, subliniind că Hänsch considera integrarea europeană un proiect de pace, libertate și democrație, nu o construcție politică abstractă.

Klaus Hänsch a susținut explicit aderarea României

Fostul președinte al Parlamentului European a avut o poziție clară în favoarea intrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană.

În dezbaterea din 12 aprilie 2005, desfășurată înaintea votului decisiv asupra Tratatului de Aderare, Klaus Hänsch declara că susținuse „de la bun început” integrarea celor două țări și că își menținea sprijinul pentru aderarea lor.

O zi mai târziu, Parlamentul European a aprobat cererea României de aderare cu 497 de voturi pentru, 93 împotrivă și 71 de abțineri. Presa germană l-a inclus pe Klaus Hänsch între eurodeputații care au votat în favoarea României.

În noiembrie 2006, Hänsch s-a numărat și printre membrii Comisiei pentru afaceri externe prezenți la votul final asupra raportului privind aderarea României. Documentul, care susținea intrarea țării în UE la 1 ianuarie 2007, a fost adoptat în comisie cu 51 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o abținere.

Mandatul său la conducerea Parlamentului European a coincis chiar cu începutul traseului oficial al României către UE. Bucureștiul a depus cererea de aderare la 22 iunie 1995, când Hänsch era președintele legislativului european. Acesta a inițiat în perioada respectivă reuniuni între conducătorii parlamentelor statelor candidate și Parlamentul European, pentru pregătirea procesului de extindere și preluarea legislației comunitare.

A introdus audierile comisarilor europeni

Klaus Hänsch este considerat unul dintre politicienii care au contribuit la creșterea puterii Parlamentului European. În timpul mandatului său au fost organizate, pentru prima dată, audieri publice individuale ale candidaților pentru funcțiile de comisar european înaintea votului de învestire a Comisiei.

Procedura nu era prevăzută explicit în tratatele europene, însă a devenit ulterior o regulă esențială în procesul de formare a Comisiei Europene. Hänsch a fost, de asemenea, membru al prezidiului Convenției privind viitorul Europei și a reprezentat Parlamentul European la negocierile pentru proiectul Tratatului Constituțional.

Născut la 15 decembrie 1938 în Sprottau, localitate aflată astăzi în Polonia, Klaus Hänsch și-a părăsit regiunea natală împreună cu familia la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. A intrat în SPD în 1964 și a rămas una dintre cele mai longevive figuri ale Parlamentului European.