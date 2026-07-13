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Sloganurile antiimigrație din Parlamentul European ajung în atenția poliției: un eurodeputat este acuzat de rasism

Un nou conflict izbucnit în Parlamentul European scoate în evidență tensiunile tot mai mari dintre grupurile proeuropene și formațiunile de extremă dreaptă.
Sloganurile antiimigrație din Parlamentul European ajung în atenția poliției: un eurodeputat este acuzat de rasism
Imagine cu caracter ilustrativ - Parlamentul European Sursa: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
13 iul. 2026, 08:16, Știri externe
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O eurodeputată suedeză a depus o plângere penală împotriva unui coleg danez, pe care îl acuză de discurs rasist și instigare la ură, după un schimb de replici provocat de controversata adoptare a unor măsuri privind deportările migranților. Incidentul a determinat conducerea legislativului european să analizeze posibile sancțiuni disciplinare, relatează The Guardian.

Plângere penală după un schimb de replici în mediul online

Eurodeputata suedeză Abir Al-Sahlani a anunțat că a depus o plângere la poliția din Suedia împotriva eurodeputatului danez Kristoffer Storm, pe care îl acuză de discurs rasist și instigare la ură.

Demersul vine după un incident petrecut luna trecută în Parlamentul European, când mai mulți eurodeputați din zona dreptei radicale au scandat sloganul „Trimiteți-i înapoi” („Send them back”), imediat după adoptarea unor măsuri care urmăresc accelerarea deportărilor la nivelul Uniunii Europene.

Ulterior, Al-Sahlani, membră a partidului suedez de centru, a condamnat public scandările, afirmând că acestea au vizat persoane vulnerabile care caută o viață mai bună în Europa și că nu s-a simțit niciodată atât de nesigură în Parlamentul European.

Mesajele postate pe rețelele sociale au amplificat conflictul

După discursul său, imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, iar doi eurodeputați din partide populiste de dreapta au reacționat public. Finlandezul Sebastian Tynkkynen a comentat ironic „Plângi mai mult”, în timp ce Kristoffer Storm i-a transmis eurodeputatei suedeze mesajul „Ar trebui să mergi acasă”.

Al-Sahlani susține că afirmația colegului danez reprezintă un mesaj cu caracter rasist, motiv pentru care a ales să formuleze plângerea împotriva acestuia. Ea a precizat că autoritățile suedeze nu au fost sigure cum ar putea gestiona cazul referitor la mesajul publicat de eurodeputatul finlandez.

Cei doi eurodeputați resping acuzațiile. Storm afirmă că expresia folosită făcea referire la faptul că Al-Sahlani ar fi trebuit să părăsească sala de plen dacă se simțea afectată de dezbateri, nu la originea sa etnică. La rândul său, Tynkkynen susține că acuzațiile de rasism sunt nefondate și a anunțat că analizează posibilitatea depunerii unei plângeri.

Conducerea Parlamentului European analizează cazul

Incidentul a generat reacții puternice în Parlamentul European, unde grupul politic Renew Europe și-a exprimat sprijinul pentru Abir Al-Sahlani. Lidera formațiunii, Valérie Hayer, a solicitat președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, declanșarea unor proceduri disciplinare împotriva celor doi eurodeputați.

Biroul Robertei Metsola a calificat incidentele drept regretabile și a reiterat că instituția are o politică de toleranță zero față de comportamentele care afectează demnitatea eurodeputaților sau prestigiul Parlamentului. Totodată, serviciile instituției analizează circumstanțele producerii incidentului.

Într-o intervenție în plen, Metsola a criticat scandările, huiduielile și intimidarea colegilor, apreciind că limitele unei dezbateri democratice au fost depășite și promițând măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de episoade.

Conflictul reflectă polarizarea tot mai accentuată din Parlamentul European, unde formațiunile de extremă dreaptă și cele populiste de dreapta dețin aproximativ un sfert din mandatele legislativului european, cel mai ridicat nivel din istoria instituției.

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