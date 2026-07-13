Prima pagină » Știrile zilei » Croială asimetrică și coduri QR: Haine create împotriva supravegherii inteligenței artificiale

Croială asimetrică și coduri QR: Haine create împotriva supravegherii inteligenței artificiale

Un start-up din Leipzig a creat haine speciale pentru a deruta modelele de inteligență artificială. Croiala asimetrică și codurile QR împiedică supravegherea prin camerele cu IA.
Croială asimetrică și coduri QR: Haine create împotriva supravegherii inteligenței artificiale
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
13 iul. 2026, 09:06, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Utilizarea modei pentru a contracara urmărirea și supravegherea prin inteligență artificială este conceptul unui start-up din Leipzig, relatează Euronews.

Nicole Scheller și Daniel Preuß creează haine precum jachetele anti-urmărire de mai mulți ani.

Cum derutează hainele camerele cu IA

Pe jachete există un model asemănător unei fețe, care derutează camerele cu inteligență artificială. Croiala asimetrică și lejeră îngreunează, de asemenea, atribuirea unui gen de către software pentru persoana filmată.

„Principala problemă este pur și simplu că nu știm unde ajung datele”, explică designerul Nicole Scheller. Datele digitale sunt noua resursă, potrivit acesteia.

Scheller citează compania-mamă a Instagram, Meta, care vinde, printre altele, ochelari de soare cu camere foto, arată sursa.

O husă pentru telefon ce blochează urmărirea GPS

Cel mai bine vândut produs al startup-ului este o husă pentru smartphone. Aceasta scoate complet telefonul din rețea. De asemenea, urmărirea GPS este blocată, astfel încât dispozitivul nu mai poate fi urmărit.

„Sistemele de supraveghere se concentrează pe captarea identităților, în timp ce moda se referă la exprimarea identității în exterior. De aceea, cred că este un domeniu interesant să folosești moda atât pentru a proteja identitatea, cât și pentru a crește gradul de conștientizare a problemei”, a transmis Scheller.

O eșarfă cu un cod QR împiedică, de asemenea, fotografiile fără consimțământ.

„Avem impresia că interesul și gradul de conștientizare față de acest subiect sunt în creștere”, a declarat Daniel Preuß, potrivit sursei citate.

Cererea pentru astfel de haine ar putea crește

Această nevoie ar putea crește și mai mult în următorii ani, având în vedere influența tot mai mare a tehnologiei în viața de zi cu zi.

Camerele de supraveghere sunt din ce în ce mai răspândite în spațiile publice. Ele sunt deja utilizate în mai multe orașe din Germania, majoritatea fără evaluare biometrică. În schimb, persoanele filmate sunt reprezentate ca niște linii simple.

În landul Hessa, poliția testează recunoașterea facială biometrică în timp real, inclusiv în cartierul gării din Frankfurt. Scopul este de a identifica persoanele care ar putea comite atacuri teroriste. Poliția intenționează, de asemenea, să utilizeze tehnologia pentru a identifica persoanele dispărute sau victimele răpirilor, mai arată sursa.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.ro
Top 5 destinații turistice din România pentru sezonul de vară. Unde preferă românii să-și petreacă concediul
Gandul
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
Cancan
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
Libertatea
Cel mai sănătos pește la conservă. Are mai mult calciu decât ai crede și te ține sătul ore întregi
CSID
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de 4 ani
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da