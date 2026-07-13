Croială asimetrică și coduri QR: Haine create împotriva supravegherii inteligenței artificiale

Utilizarea modei pentru a contracara urmărirea și supravegherea prin inteligență artificială este conceptul unui start-up din Leipzig, relatează Euronews.

Nicole Scheller și Daniel Preuß creează haine precum jachetele anti-urmărire de mai mulți ani.

Cum derutează hainele camerele cu IA

Pe jachete există un model asemănător unei fețe, care derutează camerele cu inteligență artificială. Croiala asimetrică și lejeră îngreunează, de asemenea, atribuirea unui gen de către software pentru persoana filmată.

„Principala problemă este pur și simplu că nu știm unde ajung datele”, explică designerul Nicole Scheller. Datele digitale sunt noua resursă, potrivit acesteia.

Scheller citează compania-mamă a Instagram, Meta, care vinde, printre altele, ochelari de soare cu camere foto, arată sursa.

O husă pentru telefon ce blochează urmărirea GPS

Cel mai bine vândut produs al startup-ului este o husă pentru smartphone. Aceasta scoate complet telefonul din rețea. De asemenea, urmărirea GPS este blocată, astfel încât dispozitivul nu mai poate fi urmărit.

„Sistemele de supraveghere se concentrează pe captarea identităților, în timp ce moda se referă la exprimarea identității în exterior. De aceea, cred că este un domeniu interesant să folosești moda atât pentru a proteja identitatea, cât și pentru a crește gradul de conștientizare a problemei”, a transmis Scheller.

O eșarfă cu un cod QR împiedică, de asemenea, fotografiile fără consimțământ.

„Avem impresia că interesul și gradul de conștientizare față de acest subiect sunt în creștere”, a declarat Daniel Preuß, potrivit sursei citate.

Cererea pentru astfel de haine ar putea crește

Această nevoie ar putea crește și mai mult în următorii ani, având în vedere influența tot mai mare a tehnologiei în viața de zi cu zi.

Camerele de supraveghere sunt din ce în ce mai răspândite în spațiile publice. Ele sunt deja utilizate în mai multe orașe din Germania, majoritatea fără evaluare biometrică. În schimb, persoanele filmate sunt reprezentate ca niște linii simple.

În landul Hessa, poliția testează recunoașterea facială biometrică în timp real, inclusiv în cartierul gării din Frankfurt. Scopul este de a identifica persoanele care ar putea comite atacuri teroriste. Poliția intenționează, de asemenea, să utilizeze tehnologia pentru a identifica persoanele dispărute sau victimele răpirilor, mai arată sursa.