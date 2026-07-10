Prima pagină » Social » Doi tineri cu arsuri grave au fost transferați de urgență în Belgia și Germania. Misiune medicală complexă desfășurată cu o aeronavă militară

Doi tineri cu arsuri grave au fost transferați de urgență în Belgia și Germania. Misiune medicală complexă desfășurată cu o aeronavă militară

Doi pacienți români în vârstă de 25 de ani, care au suferit arsuri severe în urma unor accidente, au fost transferați vineri în centre specializate pentru mari arși din Belgia și Germania.
Alin Tișe atacă „slugărnicia inutilă” din PNL: „Ne facem că ne jucăm de-a politica și ne mințim unii pe alții”
Alin Tișe atacă „slugărnicia inutilă” din PNL: „Ne facem că ne jucăm de-a politica și ne mințim unii pe alții”
Tișe, despre reformele din justiție ale lui Bolojan: Nu poți vinde ideea că „țara merge prost pentru că magistrații au salarii mari”
Tișe, despre reformele din justiție ale lui Bolojan: Nu poți vinde ideea că „țara merge prost pentru că magistrații au salarii mari”
Alin Tișe: Dacă aș fi Bolojan, mi-aș da demisia
Alin Tișe: Dacă aș fi Bolojan, mi-aș da demisia
„În PNL aceiași lideri se tot răsucesc”. Alin Tișe: Oamenii bine pregătiți nu răspund la comenzile de partid
„În PNL aceiași lideri se tot răsucesc”. Alin Tișe: Oamenii bine pregătiți nu răspund la comenzile de partid
Alin Tișe: Bolojan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru a rămâne la putere în PNL
Alin Tișe: Bolojan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru a rămâne la putere în PNL
Oana Antipa
10 iul. 2026, 15:10, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Intervenția a implicat o amplă operațiune medicală și logistică, desfășurată cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, al Departamentului pentru Situații de Urgență și al altor instituții implicate în gestionarea cazurilor critice.

Vezi galeria foto
9 poze

Un pacient a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, decizia transferului în străinătate a fost luată în urma evaluării medicale efectuate de specialiști, având în vedere gravitatea leziunilor și necesitatea tratamentului în centre dedicate marilor arși.

Unul dintre pacienți, în vârstă de 25 de ani, era internat la Spitalul Județean de Urgență Bacău, după ce a suferit arsuri de gradul IIB-III pe aproximativ 70% din suprafața corporală, în urma exploziei unei butelii într-un spațiu închis. Acesta este intubat și ventilat mecanic și a fost transferat la Grand Hôpital de Charleroi din Belgia.

Cel de-al doilea pacient, tot în vârstă de 25 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri din București. Acesta a suferit arsuri de gradul IIA-IIB pe aproximativ 25% din suprafața corpului, în urma unei electrocutări. Pacientul este conștient și cooperant și a fost transferat la Klinikum Offenbach din Germania.

Elicopter SMURD, ambulanță de terapie intensivă și o aeronavă militară

Pentru realizarea transferului au fost mobilizate resurse logistice și medicale din mai multe structuri ale statului.

Pacientul internat la Bacău a fost transportat cu un elicopter SMURD al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, de la heliportul spitalului până la Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

În același timp, pacientul din București a fost preluat cu o ambulanță de terapie intensivă mobilă a ISU București-Ilfov și transportat la aceeași bază aeriană.

Ambii pacienți au fost îmbarcați la bordul unei aeronave C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată special pentru misiuni medicale.

Echipă medicală formată din specialiști civili și militari

Pe durata zborului, asistența medicală este asigurată de o echipă formată din trei medici și doi asistenți medicali din cadrul UPU-SMURD al Spitalului Clinic de Urgență București, alături de personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale.

Aeronava a decolat către Belgia și Germania pentru a transporta cei doi pacienți în unități medicale specializate, unde vor beneficia de tratamente de înaltă complexitate.

Misiune desfășurată prin colaborarea mai multor instituții

Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că operațiunea este rezultatul cooperării dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.

Transferurile medicale internaționale sunt utilizate în cazurile în care pacienții necesită tratamente sau tehnologii medicale care nu pot fi asigurate imediat în țară, în special în cazul persoanelor cu arsuri extinse, pentru care intervenția rapidă în centre specializate poate crește șansele de supraviețuire și recuperare.

Recomandarea video

BREAKING | Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiționat / Decizia Tribunalului Maramureș este definitivă
G4Media
Interviu spectaculos! David Popovici anunță un obiectiv ULUITOR, unic pentru sportul mondial
GSP.ro
Lider PNL, dezarmant de sincer: Noi nu ne uităm unde suntem. Avem 12%. Dar ne dorim să avem prim-ministru, să punem condiții președintelui
Gandul
Geamul unei aeronave Ryanair s-a SPART în timpul zborului și un pasager a fost parțial ASPIRAT în exterior
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
România, teren fertil pentru afacerile ruşilor. Numărul companiilor a crescut cu aproape 50% în timpul războiului din Ucraina
Libertatea
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
CSID
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da