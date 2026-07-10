Doi tineri cu arsuri grave au fost transferați de urgență în Belgia și Germania. Misiune medicală complexă desfășurată cu o aeronavă militară

Intervenția a implicat o amplă operațiune medicală și logistică, desfășurată cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, al Departamentului pentru Situații de Urgență și al altor instituții implicate în gestionarea cazurilor critice.

Un pacient a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, decizia transferului în străinătate a fost luată în urma evaluării medicale efectuate de specialiști, având în vedere gravitatea leziunilor și necesitatea tratamentului în centre dedicate marilor arși.

Unul dintre pacienți, în vârstă de 25 de ani, era internat la Spitalul Județean de Urgență Bacău, după ce a suferit arsuri de gradul IIB-III pe aproximativ 70% din suprafața corporală, în urma exploziei unei butelii într-un spațiu închis. Acesta este intubat și ventilat mecanic și a fost transferat la Grand Hôpital de Charleroi din Belgia.

Cel de-al doilea pacient, tot în vârstă de 25 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri din București. Acesta a suferit arsuri de gradul IIA-IIB pe aproximativ 25% din suprafața corpului, în urma unei electrocutări. Pacientul este conștient și cooperant și a fost transferat la Klinikum Offenbach din Germania.

Elicopter SMURD, ambulanță de terapie intensivă și o aeronavă militară

Pentru realizarea transferului au fost mobilizate resurse logistice și medicale din mai multe structuri ale statului.

Pacientul internat la Bacău a fost transportat cu un elicopter SMURD al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, de la heliportul spitalului până la Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

În același timp, pacientul din București a fost preluat cu o ambulanță de terapie intensivă mobilă a ISU București-Ilfov și transportat la aceeași bază aeriană.

Ambii pacienți au fost îmbarcați la bordul unei aeronave C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată special pentru misiuni medicale.

Echipă medicală formată din specialiști civili și militari

Pe durata zborului, asistența medicală este asigurată de o echipă formată din trei medici și doi asistenți medicali din cadrul UPU-SMURD al Spitalului Clinic de Urgență București, alături de personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale.

Aeronava a decolat către Belgia și Germania pentru a transporta cei doi pacienți în unități medicale specializate, unde vor beneficia de tratamente de înaltă complexitate.

Misiune desfășurată prin colaborarea mai multor instituții

Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că operațiunea este rezultatul cooperării dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.

Transferurile medicale internaționale sunt utilizate în cazurile în care pacienții necesită tratamente sau tehnologii medicale care nu pot fi asigurate imediat în țară, în special în cazul persoanelor cu arsuri extinse, pentru care intervenția rapidă în centre specializate poate crește șansele de supraviețuire și recuperare.