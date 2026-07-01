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Belgia se califică în optimi după un final tensionat: 3-2 cu Senegal, după ce a fost condusă cu 0-2

Reprezentativa Belgiei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale după 3-2 cu Senegal, meci decis în prelungiri, în 16-imi.
Belgia se califică în optimi după un final tensionat: 3-2 cu Senegal, după ce a fost condusă cu 0-2
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Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iul. 2026, 02:15, Sport
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Senegal a condus 2-0 prin golurile marcate de Habib Diarra (min. 25) și Ismaïla Sarr (min. 51).

Belgia a revenit pe finalul timpului regulamentar. Romelu Lukaku a redus diferența în minutul 86, iar Youri Tielemans a egalat în minutul 89.

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Scorul a rămas 2-2 după 90 de minute și în prima parte a prelungirilor.

Decizia a venit în minutul 120+5, când, după intervenția VAR, Belgia a primit lovitură de la 11 metri în urma unui fault comis de Lamine Camara asupra lui Trossard. Tielemans a transformat penaltiul.

Belgia: Courtois – De Cuyper (Meunier – 78), Theate, Mechele, Castagne – Tielemans, Vanaken (Moreira – 63), De Bruyne (Raskin – 56) – Trossard (Onana – 109), Doku (Lukebakio – 56), De Ketelaere (Lukaku – 46). Selecţioner: Rudi Garcia

Senegal: Diaw – Jakobs (Diouf -93), Niakhaté, Ciss, Diatta – Diarra, I. Gueye (Sapoko – 96), Camara (P. Gueye – 66) – Mané (Jackson – 93), I. Sarr (P. Diarra – 73), I. Ndiaye (Mbaye – 73). Selecţioner: Pape Thiaw

Meciul a fost arbtitrat de Said Martinez din Honduras.

Senegal va întâlni în optimi câștigătoarea meciului SUA-Bosnia-Herțegovina.

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