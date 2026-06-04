Ungaria și Ucraina au ajuns la un acord privind minoritatea maghiară. Budapesta ridică veto-ul pentru negocierile UE

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că Budapesta și Kievul au ajuns la un acord privind extinderea drepturilor minorității maghiare din Ucraina, formată din aproximativ 100.000 de persoane, potrivit Ukrinform.

În urma înțelegerii, Ungaria va susține deschiderea primului grup de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Anunțul a fost făcut miercuri seară, într-o postare pe Facebook, unde Magyar a precizat că acordul este rezultatul mai multor săptămâni de negocieri între experți din cele două țări.

„Sunt foarte încântat să anunț în ajunul Zilei Unității Naționale (sărbătorită în Ungaria pe 4 iunie) că guvernul ucrainean s-a angajat să includă măsurile convenite în sistemul său juridic în viitorul apropiat, acordând compatrioților noștri din Transcarpatia drepturi educaționale, culturale, lingvistice și politice semnificativ mai largi decât înainte”, a declarat Magyar.

Potrivit premierului ungar, aceste angajamente vor fi incluse și în planul de acțiune pe care Ucraina îl va prezenta Uniunii Europene. În schimb, Ungaria va accepta deschiderea primului grup de negocieri privind aderarea Ucrainei la UE.

Cu toate acestea, Magyar a spus că Budapesta nu susține accelerarea procesului de aderare.

El a afirmat că, dacă Ucraina va reuși să închidă toate cele 33 de capitole de negociere în următorii 10-15 ani, Ungaria va organiza un referendum obligatoriu din punct de vedere juridic pe tema aderării Ucrainei la UE.

Financial Times amintește că Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de țări candidate la UE în iunie 2022, iar cererile lor au fost analizate împreună.

În ianuarie 2025, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor oficiale pentru alinierea legislației celor două state la standardele europene, însă procesul a fost blocat de fostul premier ungar Viktor Orbán.