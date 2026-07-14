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Un nou pas pentru Ucraina. Uniunea Europeană a deschis Clusterul 6 al negocierilor de aderare

Uniunea Europeană a deschis oficial Clusterul 6 din negocierile de aderare ale Ucrainei. Oficialii europeni au apreciat reformele făcute de Kiev în tot acest demers.
Un nou pas pentru Ucraina. Uniunea Europeană a deschis Clusterul 6 al negocierilor de aderare
Maria Nițu
14 iul. 2026, 12:25, Știri externe
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Uniunea Europeană a deschis oficial, marți, Clusterul 6, „Relații Externe”, în cadrul negocierilor de aderare a Ucrainei la blocul comunitar, relatează Ukrinform.

Anunțul a fost făcut în timpul conferinței interguvernamentale dedicate procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, desfășurată la Bruxelles.

La conferința de presă organizată după reuniune au participat ministrul de stat pentru afaceri europene al Irlandei, Thomas Byrne, viceprim-ministrul Ucrainei pentru integrare europeană și euro-atlantică, Taras Kachka, și comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Thomas Byrne a declarat că este fericit pentru că are loc deschiderea oficială a Clusterului 6 și a vorbit despre eforturile pe care Ucraina le-a depus pentru a continua reformele, chiar și în contextul războiului.

Oficialul irlandez a apreciat angajamentul Ucrainei față de valorile europene și față de parcursul său european, declarând că țara este deja o parte importantă a familiei europene.

Totodată, el a spus că statele membre ale Uniunii Europene își doresc ca Ucraina să devină membră a blocului comunitar și că UE trebuie să ofere Kievului perspective reale privind aderarea.

Viceprim-ministrul ucrainean Taras Kachka a mulțumit statelor și oficialilor europeni implicați în procesul de extindere.

„Aș dori să-mi exprim recunoștința specială președințiilor irlandeză și cipriotă”, a declarat Kachka, mulțumindu-i, de asemenea, comisarului european pentru extindere, Marta Kos, pentru contribuția sa la avansarea integrării europene a Ucrainei.

Acesta a mai spus că unitatea în cadrul politicii comune de securitate și apărare a Uniunii Europene este importantă, lucru pe care Ucraina îl știe foarte bine.

La rândul său, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că implementarea reformelor prevăzute în „Planul Kos-Kachka” necesită timp, însă acestea sunt esențiale pentru finalizarea etapelor de negociere privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Taras Kachka a precizat, de altfel, că autoritățile ucrainene și-ar fi dorit deschiderea unui număr mai mare de grupuri de negocieri în această etapă, însă consideră că ritmul procesului de aderare este unul destul de bun momentan.

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