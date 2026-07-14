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Parlamentul European nu a cerut oficial anchetarea șefului FIFA. Cum a fost interpretată greșit o scrisoare semnată de eurodeputați

Afirmațiile potrivit cărora Parlamentul European ar fi cerut oficial o anchetă împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino, sunt false. Potrivit Euronews, doar 72 de eurodeputați au semnat o scrisoare prin care solicită Comitetului de Etică al FIFA să analizeze circumstanțele unei decizii controversate luate în timpul Cupei Mondiale din 2026.
Parlamentul European nu a cerut oficial anchetarea șefului FIFA. Cum a fost interpretată greșit o scrisoare semnată de eurodeputați
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
14 iul. 2026, 13:06, Sport
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Confuzia a apărut după ce informația a fost distribuită pe rețelele sociale, unde postări virale au susținut în mod eronat că solicitarea reprezintă poziția oficială a Parlamentului European, scrie Euronews.

Controversa a pornit de la un meci al echipei SUA

Scandalul este legat de decizia FIFA de a anula suspendarea automată de un meci a atacantului american Folarin Balogun. Jucătorul a fost eliminat în partida câștigată de Statele Unite împotriva Bosniei și Herțegovinei, în optimile Cupei Mondiale. Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut public că a cerut FIFA să reanalizeze situația. „Tot ce am făcut a fost să cer o revizuire, pentru că nu am considerat că a fost fault”, a declarat Trump. Hotărârea FIFA a provocat o furtună de reacții dure, în special din partea Federației Belgiene de Fotbal, care a solicitat explicații și a pus sub semnul întrebării imparțialitatea deciziei.

Cartonaș roșu acordat atacantului american FOLARIN BALOGUN (20) în timpul meciului de fotbal din faza eliminatorie a Cupei Mondiale 2026 dintre Statele Unite și Bosnia și Herțegovina. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto.

Ce solicită, de fapt, cei 72 de eurodeputați

Scrisoarea, semnată de 72 de membri ai Parlamentului European și adresată federațiilor naționale de fotbal din statele membre ale Uniunii Europene, cere acestora să solicite Comitetului independent de Etică al FIFA să stabilească dacă au existat presiuni politice asupra procesului disciplinar. De asemenea se cere verificarea dacă Gianni Infantino a respectat regulile privind neutralitatea politică. Semnatarii subliniază că demersul nu urmărește sancționarea unui jucător, ci protejarea integrității competiției și aplicarea uniformă a regulamentelor FIFA.

Parlamentul European nu a adoptat nicio rezoluție

Presa internațională arată că scrisoarea reprezintă inițiativa unor eurodeputați și nu poziția oficială a Parlamentului European. Instituția nu a votat nicio rezoluție privind anchetarea lui Gianni Infantino și nu a adoptat oficial solicitarea adresată FIFA. Prin urmare, afirmația potrivit căreia Parlamentul European ar fi cerut o investigație împotriva președintelui FIFA este înșelătoare.

FIFA respinge acuzațiile privind influența politică

Până în prezent, nici FIFA și nici Gianni Infantino nu au răspuns public scrisorii semnate de eurodeputați. Forul internațional a susținut anterior că ridicarea suspendării lui Balogun a fost decisă exclusiv de comisia disciplinară independentă. La rândul său, Gianni Infantino a confirmat doar faptul că a discutat cu Donald Trump. El i-a explicat că procedura disciplinară era în desfășurare iar decizia urma să fie luată exclusiv de organismele judiciare independente ale FIFA.

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