Prima pagină » Știrile zilei » Trump îl primește pe noul premier irakian la Casa Albă, un om de afaceri fără experiență politică

Trump îl primește pe noul premier irakian la Casa Albă, un om de afaceri fără experiență politică

Donald Trump îl primește marți la Casa Albă pe noul premier al Irakului, Ali al-Zaidi. Acesta a fost președintele unei bănci, fiind un om de afaceri fără experiență politică.
Trump îl primește pe noul premier irakian la Casa Albă, un om de afaceri fără experiență politică
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
14 iul. 2026, 07:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american Donald Trump îl va primi, marți, pe noul prim-ministru al Irakului, Ali al-Zaidi, la Casa Albă, potrivit AP.

Trump a susținut candidatura lui al-Zaidi

Trump l-a susținut ferm pe al-Zaidi în candidatura sa la această funcție.

Ali al-Zaidi a apărut ca un candidat consensual în Irak după luni de blocaj privind funcția de prim-ministru, în urma alegerilor parlamentare de anul trecut. Acesta este un om de afaceri fără experiență politică, potrivit sursei citate.

„Începutul unui nou capitol extraordinar între națiunile noastre”

El a fost instalat oficial ca prim-ministru desemnat în aprilie. Atunci, Trump a declarat într-o postare că acesta este „începutul unui nou capitol extraordinar între națiunile noastre – Prosperitate, Stabilitate și Succes cum nu s-a mai văzut până acum”.

Un oficial al administrației Trump a declarat, înainte de întâlnirea de la Biroul Oval, că SUA va lua decizii „în cunoștință de cauză”, pe baza eforturilor Irakului de a dezarma milițiile susținute de Iran în interiorul granițelor sale. Oficialului i s-a acordat anonimatul, pentru a discuta strategia administrației înainte de vizita lui al-Zaidi.

Renad Mansour, directorul unei inițiative irakiene, a declarat că se așteaptă ca „SUA să pună presiune semnificativă asupra lui al-Zaidi” să continue cu dezarmarea, în timpul vizitei sale la Washington.

El a adăugat că „al-Zaidi va răspunde spunând: «Dar am nevoie de sprijin. Sprijin din partea serviciilor de informații, sprijin tehnic, sprijin armat»”, arată sursa.

Ali al-Zaidi a fost președintele unei bănci

Al-Zaidi a primit susținerea lui Trump, în ciuda faptului că era președintele unei bănci. Aceasta se număra printre instituțiile financiare cărora banca centrală a Irakului le-a interzis, în 2024, să tranzacționeze cu dolari. Interzicerea a venit pe fondul presiunilor din partea SUA de a combate spălarea banilor și canalizarea fondurilor către Iran.

Delegația premierului irakian la Washington include o serie de oameni de afaceri irakieni, precum și oficiali guvernamentali.

Scopul vizitei premierului irakian la Washington

Biroul lui al-Zaidi a declarat că scopul vizitei este de a „consolida parteneriatele economice și de dezvoltare, de a atrage investiții și de a extinde rolul companiilor americane în implementarea proiectelor de infrastructură”. De asemenea, vizita are scopul de a dezvolta în continuare sectorul energetic al țării bogate în petrol, potrivit aceleiași surse.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
GSP.ro
Zi de foc pentru economia României. Încep evaluările agențiilor de rating. Fitch, cea mai mare agenție, se află în România și are astăzi primele întâlniri. Urmează Moody’s. Gândul prezintă calendarul discuțiilor și al întâlnirilor
Gandul
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Libertatea
Ultimele clipe din viața pilotului Adrian Rus. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de accidentul în care și-a pierdut viața
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da