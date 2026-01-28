Prima pagină » Știri externe » Fostul premier irakian, sfidător după ce Trump amenință că va retrage sprijinul SUA

Fostul prim-ministru irakian Nouri al-Maliki și-a exprimat miercuri sfidarea după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va retrage sprijinul Washingtonului pentru Irak dacă acesta va reveni la putere.
Laurentiu Marinov
28 ian. 2026, 15:13, Știri externe

Fostul premier irakian al-Maliki, nominalizat de blocul politic dominant al țării pentru a reveni la funcția de premier, a declarat într-uncomunicat: „Respingem interferența flagrantă a Americii în afacerile interne ale Irakului și o considerăm o încălcare a suveranității sale”, potrivit AP.

Într-o postare de marți pe rețelele de socializare, Trump a scris: „Ultima dată când Maliki a fost la putere, țara s-a prăbușit în sărăcie și haos total”, adăugând: „Din cauza politicilor și ideologiilor sale nebunești, dacă va fi ales, Statele Unite ale Americii nu vor mai ajuta Irakul și, dacă nu suntem acolo pentru a ajuta, Irakul nu are NICIUN fel de succes, prosperitate sau libertate”.

Washingtonul a făcut presiuni asupra Irakului pentru a se distanța de Iran și îl consideră pe al-Maliki prea apropiat de Teheran. Ultimul său mandat, care s-a încheiat în 2014, a marcat și ascensiunea grupării Stat Islamic, care a ocupat zone întinse din țară.

Lista de candidați a prim-ministrului interimar Mohammed Shia al-Sudani a câștigat cel mai mare număr de locuri în alegerile parlamentare din noiembrie. Dar acesta s-a retras la începutul acestei luni, eliberând terenul pentru al-Maliki după ce cei doi au concurat pentru sprijinul Cadrului de Coordonare, un grup de partide șiite care reprezintă cel mai mare bloc parlamentar.

