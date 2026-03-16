Creșteri de prețuri la benzinării doar o dată pe zi, la prânz. Amendă, până în 100.000 de euro

Guvernul german a prezentat un proiect de lege pentru a opri creșterea prețurilor la combustibili, arată jurnaliștii de la BILD.

Conform proiectului, benzinăriile vor avea voie totuși să majoreze prețurile la combustibili, dar o singură dată pe zi, la prânz.

Oricine încalcă această regulă riscă o amendă de până la 100.000 de euro. Reducerile de preț vor rămâne însă permise ori de câte ori se dorește. Nelimitat.

Reguli anti-monopol, controale mai aspre

Autoritățile din Germania se bazează, astfel, pe un model care funcționează deja în Austria.

În plus, se plănuiește să se înăsprească legislația antimonopol.

Companiile vor fi obligate să justifice creșterea prețurilor, iar autoritățile de reglementare vor primi mai multe puteri de control și de intervenție rapidă în cazul unor suspiciuni privind supraprețurile la carburanți.

Prevederile au scopul de a facilita luarea de măsuri de către autoritatea antitrust împotriva creșterii excesive a prețurilor.

De asemenea, ar trebui să fie posibilă identificarea și abordarea mai rapidă a denaturărilor provocate de concurență.

Guvernul a declarat că proiectul de lege va fi transmis în curând către fracțiunile parlamentare, urmând a fi examinat rapid.

Autoritățile speră că noile reguli vor ajuta la reducerea presiunii asupra consumatorilor pe fondul creșterii prețurilor la energie, generate de războiul din Iran.

Economistul-șef ING: „S-ar putea ca benzinăriile să majoreze prețurile mai mult, dacă vor fi lăsate doar o singură dată pe zi să le crească”

Experții sunt sceptici că măsurile vor avea impactul scontat.

Ministrul Economiei, Katherina Reiche (CDU ), spune că vrea să oprească explozia prețurilor la pompe prin noile măsuri. Dar nu este clar dacă prețurile la combustibili vor scădea cu adevărat.

Economistul-șef al ING, Carsten Brzeski, declară pentru BILD că regula este bună dar s-ar putea „ca benzinăriile să majoreze prețurile și mai mult dacă li se va permite să le majoreze doar o dată pe zi”.

Expertul în transporturi Thomas Puls, se teme și el de acest lucru. „Benzinăriile ar putea fi stimulate să să înceapă cu un preț mai mare și apoi să scadă treptat prețul dacă cererea este prea slabă”, a declarat el pentru BILD.

Profesorul Manuel Frondel a declarat pentru BILD: „Nu există suficiente cercetări pentru a stabili dacă această regulă va duce la prețuri mai mici pentru șoferi.”

El a adăugat că îi este teamă că „șoferii din Germania vor trebui în cele din urmă să plătească mai mult. „Companiile petroliere vor adăuga mai mult la creșterea unică pentru a-și asigura veniturile”.