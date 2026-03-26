Iran: Jocul SUA de manipulare a petrolului prin contracte „pe hârtie” este în zadar. „Nu pot tipări benzină!”

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că „eforturile Statelor Unite de a manipula prețurile globale ale petrolului” prin tranzacții „pe hârtie” sunt inutile și nu pot preveni „criza severă de aprovizionare generată de războiul americano-israelian împotriva Teheranului”.

„Suntem conștienți de ceea ce se întâmplă pe piața petrolului pe hârtie, inclusiv de firmele angajate să influențeze contractele futures pe petrol. Vedem și campania mai amplă de presiune verbală”, a spus oficialul iranian, citat miercuri de Fars News Agency, referindu-se la încercările Washingtonului de a influența prețurile prin tranzacții financiare și declarații publice.

Piața „pe hârtie”

Qalibaf a transmis pe X că mecanismele din piața financiară a petrolului „nu vor putea evita șocurile generate de controlul Iranului asupra unei rute esențiale de transport petrolier din Golful Persic”, deci nu pot compensa lipsa fizică de țiței. Oficialul a făcut referire la așa-numitul „paper oil”, adică tranzacțiile cu contracte futures, unde se stabilesc prețuri pentru livrări viitoare, fără ca petrolul să fie neapărat livrat imediat.

Efecte limitate

Încheierea războiului cu Iranul ar aduce o ușurare imediată piețelor de petrol și gaze naturale, însă ar putea dura luni până când prețurile ar reveni la nivelurile de dinaintea conflictului, spun experții în politici energetice.

Șeful Parlamentului iranian a subliniat că a subliniat că aceste eforturi de influențare a piețelor financiare „nu se vor traduce într-o scădere reală a prețurilor record la combustibili în SUA și în alte regiuni ale lumii”.

Iran: SUA nu pot tipări molecule de benzină

„Dar să vedem dacă pot transforma asta în «combustibil real» la pompă — sau poate chiar să tipărească molecule de benzină!”, a adăugat acesta, facând referire la limitele intervențiilor financiare și ale declarațiilor politice în fața unei crize reale de aprovizionare cu petrol.

Declarațiile nu ajută pe termen lung

Perturbarea fluxurilor de petrol a dus la o creștere accelerată a prețurilor la energie, alimentată de temerile privind o posibilă criză de aprovizionare. Analiștii spun că declarațiile președintelui american privind reluarea discuțiilor cu Teheranul ar putea calma piețele, însă recunosc că impactul este limitat în lipsa unei reluări efective a transporturilor: „Declarațiile politice pot influența temporar sentimentul din piață, dar nu pot compensa o perturbare reală a aprovizionării”.