Iran avertizează Europa să nu trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz. Negocierile cu SUA rămân blocate

Iran a avertizat luni statele europene să nu trimită nave de război în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce diferențele dintre Teheran și Washington privind un posibil acord de încetare a conflictului și programul nuclear iranian continuă să se adâncească, transmite Euronews.
Sursa foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
11 mai 2026, 13:14, Știri externe
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că orice intervenție militară europeană în Golful Persic ar putea provoca noi tensiuni și scumpiri ale energiei, mai arată Euronews. „Această confruntare nu este doar lipsită de etică, ci și ilegală. Statele Unite și Israelul au început agresiunea împotriva Iranului”, a afirmat oficialul iranian.

Ce propune Iran în negocierile cu Washingtonul

Poziția Teheranului a devenit mai clară după apariția unor informații despre răspunsul transmis administrației americane prin intermediul Pakistanului. Potrivit agenției oficiale IRNA și unor informații publicate de presa internațională, documentul iranian propune o reducere graduală a tensiunilor și negocieri nucleare desfășurate pe o perioadă de 30 de zile. Surse citate de The Wall Street Journal și Al Mayadeen susțin că Iranul ar accepta diluarea unei părți din uraniul îmbogățit și transferarea altor stocuri către o țară terță. În schimb, Teheranul respinge eliminarea completă a infrastructurii sale nucleare. Iranul cere și ridicarea sancțiunilor economice, deblocarea activelor înghețate și garanții privind libera navigație prin Strâmtoarea Ormuz.

Armistițiul din Liban, „linie roșie” pentru Teheran

Autoritățile iraniene au transmis că orice acord trebuie să includă și un armistițiu în Liban, descris drept o condiție esențială pentru Teheran. În același timp, președintele Statele Unitelor, Donald Trump, a respins răspunsul iranian și l-a catalogat drept „total inacceptabil”. Trump a afirmat că Washingtonul trebuie să obțină acces la stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului și a avertizat cu posibile acțiuni militare. Și premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că programul nuclear iranian trebuie eliminat complet și a spus că „mai sunt multe de făcut”.

Critici dure la adresa Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Teheranul l-a criticat și pe directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, după ce acesta a afirmat că loviturile militare nu au distrus programul nuclear iranian și a cerut acces imediat la facilitățile nucleare. Oficialii iranieni au acuzat conducerea agenției că și-a abandonat rolul tehnic și au cerut condamnarea atacurilor americane și israeliene asupra instalațiilor nucleare iraniene.

