Bloomberg: Țările NATO din Europa se așteaptă ca Trump să retragă și mai mulți soldați americani de pe continent, după anunțul privind Germania

Țările NATO din Europa se așteaptă ca președintele american Donald Trump să retragă mai multe forțe de pe continent, după anunțul privind retragerea a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.

Diplomați de rang înalt din rândul aliaților NATO sunt de părere că liderul de la Casa Albă va anunța și alte retrageri, posibil inclusiv din Italia, au declarat surse familiarizate cu subiectul, sub protecția anonimatului, pentru Bloomberg.

Un alt scenariu vizează încetarea participării SUA la anumite exerciții militare, precum și redirecționarea forțelor din țările față de care Trump este nemulțumit către altele considerate mai favorabile acestuia, au mai afirmat sursele.

Informația vine în contextul în care Trump a declarat, într-un interviu telefonic pentru publicația italiană Corriere della Sera, că SUA „încă analizează” dacă să retragă trupele americane din bazele italiene. Președintele american a subliniat că Statele Unite au fost întotdeauna alături de Italia, în timp ce „Italia nu a fost acolo când am avut nevoie de ea”.

Aproximativ 85.000 de soldați americani staționați în Europa

Bloomberg notează că astfel de măsuri ar constitui un semnal suplimentar al nemulțumirii lui Trump față de unii aliați NATO, precum Germania și Spania, pe care îi consideră că nu oferă suficient sprijin în războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

„Am avea de suferit la fel de mult sau chiar mai mult decât țările europene pe care le-am identifica ca ținte pentru pedepsire dacă am încerca să ne reducem semnificativ forțele sau prezența”, a declarat, pentru Bloomberg, Gordon Davis, general-maior în rezervă și fost înalt oficial NATO.

Încă de la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a amenințat de mai multe ori că ar putea retrage SUA din NATO și a cerut aliaților să majoreze cheltuielile de apărare de la 2% la 5% din PIB.

În prezent, în Europa sunt staționați aproximativ 85.000 de soldați americani, iar acest număr fluctuează pe măsură ce unitățile se întorc acasă sau SUA își consolidează prezența pentru exerciții militare.