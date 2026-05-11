Chiriile depășesc salariul minim în mai multe capitale europene. Unde se află Bucureștiul în clasament

Cheltuielile pentru locuință, utilități și energie reprezintă aproape un sfert din consumul gospodăriilor europene. În marile orașe, presiunea este și mai mare din cauza chiriilor ridicate, scrie Euronews.

Situația cea mai dificilă este în Praga. Chiria medie pentru un apartament cu două camere ajunge la 1.710 euro, în timp ce salariul minim brut din Cehia este de 924 de euro. Asta înseamnă că un angajat plătit cu salariul minim ar avea nevoie de echivalentul a 185% din venit pentru a acoperi chiria. Lisabona ocupă locul al doilea, cu un raport de 168%. În Portugalia, salariul minim brut este de 1.073 de euro, iar chiria medie ajunge tot la 1.710 euro. Peste pragul de 150% se află și Budapesta, Bratislava, Sofia, Atena și Riga.

București, peste pragul de 100%, Bruxelles și Berlin, cele mai accesibile

Analiza arată că și în București chiria medie depășește salariul minim brut. Raportul este estimat la 122%. În aceeași situație se află Paris, Madrid, Dublin, Varșovia, Tallinn și Vilnius. La Paris, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 2.523 de euro, în timp ce salariul minim brut din Franța este de 1.823 de euro. În Madrid, raportul este de 1.721 de euro la 1.381 de euro.

Potrivit studiului, Bruxelles este capitala europeană unde salariul minim acoperă cel mai ușor chiria. Costul mediu al unei locuințe reprezintă aproximativ 70% din salariul minim brut. Berlin urmează cu 76%, iar Nicosia și Luxemburg rămân și ele sub pragul de 100%. Secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor, Esther Lynch, a avertizat că diferența tot mai mare dintre salarii și costurile locuințelor împinge tot mai mulți europeni spre sărăcie.

Chiriile sunt mai suportabile în afara capitalelor

La nivel național, situația este ceva mai bună decât în marile capitale. În Polonia, de exemplu, salariul minim brut este de 1.139 de euro, iar chiria medie este de 376 de euro. În Spania, raportul este de 1.381 de euro la 660 de euro, iar în Grecia, în afara Atena, chiria medie este estimată la 408 euro pentru un salariu minim de 1.027 de euro. Confederația Europeană a Sindicatelor cere statelor membre să majoreze salariile minime, să stimuleze negocierile colective și să crească investițiile în locuințe sociale. Potrivit Eurostat, aproximativ 13 milioane de angajați din 21 de state UE câștigă salariul minim sau mai puțin.